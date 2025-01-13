تحذير من ((كارثة صحية)) جراء القياس الخـاطـئ لضـغط الـدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬‮«‬الطبيعي‮»‬‭ ‬120‭/‬80‭ ‬ملِّيمتراً‭ ‬زئبقياً،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬إذا‭ ‬تُرك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علاج،‭ ‬بينما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬أعراض‭ ‬مثل‭ ‬الإرهاق‭ ‬والدوخة‭ ‬والإغماء‭.‬

ونقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬طبيب‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬ماريلاند،‭ ‬برادلي‭ ‬سيروير‭: ‬‮«‬إن‭ ‬قراءات‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الخاطئة‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬كارثة‭ ‬صحية‭ ‬للمرضى‭. ‬

فقد‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬المريض‭ ‬أنه‭ ‬مصاب‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إصابته‭ ‬بمشاكل‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬القلب‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬سيروير‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬عند‭ ‬قياس‭ ‬الضغط‭ ‬بالمنزل‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬بعض‭ ‬أوضاع‭ ‬الذراع‭ ‬إلى‭ ‬قراءات‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬وتشخيصات‭ ‬خاطئة‭ ‬لارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم؛‭ ‬فقد‭ ‬أثبتت‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬أنه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬دقيقة‭ ‬ينبغي‭ ‬إراحة‭ ‬الذراع‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬أو‭ ‬سطح‭ ‬صلب‭ ‬آخر،‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬مستوى‭ ‬القلب،‭ ‬أما‭ ‬رفعه‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬القلب‭ ‬فيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قراءة‭ ‬أعلى‭ ‬بنحو‭ ‬4‭ ‬ملِّيمترات‭ ‬زئبقية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬إنزاله‭ ‬تحت‭ ‬مستوى‭ ‬القلب‭ ‬يزيد‭ ‬القراءة‭ ‬بنحو‭ ‬7‭ ‬ملِّيمترات‭ ‬زئبقية‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬وضعية‭ ‬الجلوس‭ ‬فقد‭ ‬أوضح‭ ‬سيروير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الصحيح‭ ‬هو‭ ‬الجلوس‭ ‬منتصباً‭ ‬مفرود‭ ‬الظهر،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬قدميك‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬وإراحة‭ ‬ذراعك‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬مستوٍ‭ ‬بمستوى‭ ‬قلبك‮»‬‭.‬

وحذَّر‭ ‬سيروير‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬إغلاق‭ ‬السوار‭ ‬القماشي‭ ‬الخاص‭ ‬بأجهزة‭ ‬الضغط‭ ‬حول‭ ‬الذراع‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬ليصبح‭ ‬واسعاً‭ ‬للغاية‭ ‬أو‭ ‬ضيقاً‭ ‬للغاية،‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬القياسات‭.‬

وعن‭ ‬شرب‭ ‬الكافيين،‭ ‬قال‭ ‬سيروير‭ ‬إن‭ ‬شرب‭ ‬الكافيين‭ ‬قبل‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬مباشرة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قراءات‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية،‭ ‬كما‭ ‬تفيد‭ ‬عدة‭ ‬دراسات‭ ‬طبية‭ ‬بأن‭ ‬الكلام‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬ارتفاعه،‭ ‬بمقدار‭ ‬يتجاوز‭ ‬10‭ ‬ملِّيمترات‭ ‬زئبقية‭.‬

وحذرت‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المثانة‭ ‬لدى‭ ‬المريض‭ ‬ممتلئة‭ ‬فقد‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬ملِّيمتراً‭ ‬زئبقياً‭.‬