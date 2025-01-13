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الشرع يعطي أوامر صارمة لجهازه الأمني بوقف ((الانتهاكات))

1/13/2025 7:03:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬سورية‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للإدارة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬أعطى‭ ‬أوامر‭ ‬صارمة‭ ‬لجهازه‭ ‬الأمني‭ ‬المشكل‭ ‬حديثا‭ ‬بوقف‭ ‬الاعتقالات‭ ‬العشوائية،‭ ‬واقتحام‭ ‬البيوت،‭ ‬وممارسة‭ ‬الإذلال‭ ‬بحق‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬تعتبرهم‭ ‬‮«‬حاضنة‮»‬‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬نقلًا‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬حضروا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬الشرع‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الشعب،‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬خطاب‭ ‬خطاب،‭ ‬إن‭ ‬الشرع‭ ‬كان‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بارتكاب‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬مواطن‭ ‬سوري‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬طائفة‭ ‬أو‭ ‬عرق،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬عليه‭ ‬حاليًّا،‭ ‬والذي‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬شرائح‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬السوريين،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬تعلو‭ ‬أصوات‭ ‬عديدة‭ ‬تطالب‭ ‬بالحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للأقليات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ووفقًا‭ ‬للمصدر،‭ ‬أعطى‭ ‬الشرع‭ ‬أوامره‭ ‬بعدم‭ ‬توقيف‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬تهمته،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬للأمنيين‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭: ‬‮«‬ممنوع‭ ‬اعتقال‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬علمتم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضابطًا‭ ‬ما‭ ‬محسوبًا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنزل،‭ ‬أو‭ ‬شبيحًا‭ ‬في‭ ‬ذاك‭ ‬المكان‮»‬‭. ‬كما‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬عدم‭ ‬توقيف‭ ‬أي‭ ‬سوري‭ ‬قادم‭ ‬أو‭ ‬مغادر‭ ‬للأراضي‭ ‬السورية‭.‬

واليوم،‭ ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬تخفيف‭ ‬الانتهاكات،‭ ‬أصدرت‭ ‬إدارة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بطاقات‭ ‬أمنية‭ ‬لعناصرها‭ ‬وطلبت‭ ‬منهم‭ ‬حمل‭ ‬‮«‬إذن‭ ‬اعتقال‮»‬‭ ‬لإبرازه‭ ‬عند‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬منزل‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الخطف‭ ‬والابتزاز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العصابات‮»‬‭ ‬كما‭ ‬قالت‭.‬

وضجت‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بصور‭ ‬وفيديوهات‭ ‬تبين‭ ‬قيام‭ ‬عناصر‭ ‬مسلحة‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬الجديدة‭ ‬باقتحام‭ ‬بيوت‭ ‬المدنيين‭ ‬بحثًا‭ ‬عن‭ ‬مطلوبين‭ ‬متهمين‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السابق،‭ ‬أو‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬النظام،‭ ‬رافقتها‭ ‬انتهاكات‭ ‬واسعة‭ ‬وضرب‭ ‬وسرقات‭ ‬وإذلال،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭.‬

لكن‭ ‬الحادثة‭ ‬الأشهر،‭ ‬التي‭ ‬استدعت‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاجل‭ ‬بين‭ ‬الشرع‭ ‬وجهازه‭ ‬الأمني،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمصادر،‭ ‬هي‭ ‬حادثة‭ ‬جبلة،‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬السوري،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تجمعًا‭ ‬لأجانب‭ ‬تابعين‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ساحات‭ ‬المدينة،‭ ‬وهم‭ ‬يخطبون‭ ‬في‭ ‬الناس،‭ ‬ويدعونهم‭ ‬إلى‭ ‬التوبة‭ ‬والهداية،‭ ‬ليتضح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬مطلوبين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬اغتيالات‭ ‬وتفجيرات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬ليبية‭ ‬وإرهابيين‭ ‬مطلوبين‭ ‬دوليًّا‭.‬

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