تشحن جهازك في 5 ثوان.. تعرف على ((محمصة الهاتف))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدمت إحدى الشركات نظامًا مبتكرًا للطاقة الفورية، الذي يهدف إلى تغيير طريقة تعامل المستخدمين مع بطاريات هواتفهم الذكية.
ويعمل هذا الحل الثوري على مضاعفة عمر البطارية، مع توفير الطاقة في ثوانٍ معدودة، وهو ما يلبي احتياجات المستخدمين في الوقت الراهن.
وجهاز Swippitt ، الذي تم الكشف عنه في معرض CES 2025 ، يشبه إلى حد كبير محمصة الخبز التقليدية. لكن بدلاً من تحميص الخبز يتم إدخال الهاتف في الفتحة، ليخرج بعد ثانيتين مزودًا ببطارية جديدة.
ولاستخدام الجهاز يحتاج المستخدم إلى غطاء خاص للهاتف، وعند إدخال الهاتف في الفتحة يتم استبدال البطارية المستنفدة بأخرى مشحونة بالكامل بسعة 3500 مللي أمبير في الساعة؛ ما يضمن توفير الطاقة التي يحتاج إليها المستخدم طوال اليوم.
في الوقت نفسه، يتم سحب البطارية القديمة المستنفدة من الهاتف ليبدأ الجهاز في شحنها من جديد.
وتستغرق عملية تبديل البطارية حوالي ثانيتين فقط، ما يجعلها عملية سلسة وسريعة.
والجهاز يتوافق مع أي هاتف، طالما تم استخدام غطاء الهاتف المخصص من Swippitt. كما يأتي كلٌّ من الجهاز والغطاء بألوان أنيقة؛ ما يضمن عدم التضحية بالجماليات مقابل الكفاءة.
ورغم أن حزمة البطارية في الجزء الخلفي من الغطاء تجعل الهاتف أكثر ضخامة قليلًا فإن الجهاز يبقى سهل الحمل والاستخدام.
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