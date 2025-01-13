تشحن جهازك في 5 ثوان.. تعرف على ((محمصة الهاتف))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعمل‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬الثوري‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬عمر‭ ‬البطارية،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬ثوانٍ‭ ‬معدودة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬

وجهاز Swippitt ،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ CES 2025 ،‭ ‬يشبه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬محمصة‭ ‬الخبز‭ ‬التقليدية‭. ‬لكن‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬تحميص‭ ‬الخبز‭ ‬يتم‭ ‬إدخال‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬الفتحة،‭ ‬ليخرج‭ ‬بعد‭ ‬ثانيتين‭ ‬مزودًا‭ ‬ببطارية‭ ‬جديدة‭.‬

ولاستخدام‭ ‬الجهاز‭ ‬يحتاج‭ ‬المستخدم‭ ‬إلى‭ ‬غطاء‭ ‬خاص‭ ‬للهاتف،‭ ‬وعند‭ ‬إدخال‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬الفتحة‭ ‬يتم‭ ‬استبدال‭ ‬البطارية‭ ‬المستنفدة‭ ‬بأخرى‭ ‬مشحونة‭ ‬بالكامل‭ ‬بسعة‭ ‬3500‭ ‬مللي‭ ‬أمبير‭ ‬في‭ ‬الساعة؛‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬توفير‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬المستخدم‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يتم‭ ‬سحب‭ ‬البطارية‭ ‬القديمة‭ ‬المستنفدة‭ ‬من‭ ‬الهاتف‭ ‬ليبدأ‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬شحنها‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬

وتستغرق‭ ‬عملية‭ ‬تبديل‭ ‬البطارية‭ ‬حوالي‭ ‬ثانيتين‭ ‬فقط،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬عملية‭ ‬سلسة‭ ‬وسريعة‭.‬

والجهاز‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬هاتف،‭ ‬طالما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬غطاء‭ ‬الهاتف‭ ‬المخصص‭ ‬من Swippitt. ‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬كلٌّ‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬والغطاء‭ ‬بألوان‭ ‬أنيقة؛‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬عدم‭ ‬التضحية‭ ‬بالجماليات‭ ‬مقابل‭ ‬الكفاءة‭. ‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬حزمة‭ ‬البطارية‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬الغطاء‭ ‬تجعل‭ ‬الهاتف‭ ‬أكثر‭ ‬ضخامة‭ ‬قليلًا‭ ‬فإن‭ ‬الجهاز‭ ‬يبقى‭ ‬سهل‭ ‬الحمل‭ ‬والاستخدام‭.‬