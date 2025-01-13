انطلاق مهرجان كومبه ميلا الهندوسي مع توقع مشاركة 400 مليون شخص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقبل‭ ‬بزوغ‭ ‬الفجر‭ ‬حتى،‭ ‬غطست‭ ‬المجموعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المؤمنين‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الباردة‭ ‬عند‭ ‬التقاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنهر‭ ‬مقدسة‭ - ‬الغانج‭ ‬ويامونا‭ ‬وساراسفاتي‭ -‬للاغتسال‭ ‬من‭ ‬خطاياهم،‭ ‬بحسب‭ ‬التقليد‭ ‬الهندوسي‭.‬

وقالت‭ ‬سورميلا‭ ‬ديفي‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة‭. ‬

إنّ‭ ‬الأمر‭ ‬يشبه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬الغوص‭ ‬في‭ ‬الرحيق‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬غوبال‭ ‬ديفي‭ ‬شانتي‭ ‬غوجار‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬راجاستان‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬أشعر‭ ‬بسلام‭ ‬هائل‮»‬‭. ‬

وهذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يُنظَّم‭ ‬كل‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬والممتد‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و26‭ ‬فبراير،‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬قياسيا‭ ‬لناحية‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬فيه‭. ‬

وعام‭ ‬2019،‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬نفسه‭ ‬240‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬الحكومة‭. ‬

وكان‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬قد‭ ‬اغتسلوا‭ ‬الإثنين‭ ‬بين‭ ‬شروق‭ ‬الشمس‭ ‬والساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا،‭ ‬بحسب‭ ‬سونيل‭ ‬كومار‭ ‬كانوجيا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬المعلومات‭ ‬التابع‭ ‬لحكومة‭ ‬ولاية‭ ‬أوتار‭ ‬براديش،‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬بلدة‭ ‬براياغراج‭. ‬