انطلاق مهرجان كومبه ميلا الهندوسي مع توقع مشاركة 400 مليون شخص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدأت طقوس الاستحمام الجماعية أمس الإثنين في براياغراج في شمال الهند، في إطار مهرجان كومبه ميلا الهندوسي الضخم الذي يُتوقع أن يشارك فيه نحو 400 مليون شخص.
وقبل بزوغ الفجر حتى، غطست المجموعات الأولى من المؤمنين في المياه الباردة عند التقاء ثلاثة أنهر مقدسة - الغانج ويامونا وساراسفاتي -للاغتسال من خطاياهم، بحسب التقليد الهندوسي.
وقالت سورميلا ديفي (45 عاما) بعد خروجها من الماء «إنها فرحة كبيرة.
إنّ الأمر يشبه بالنسبة لي الغوص في الرحيق». وقال غوبال ديفي شانتي غوجار الذي حضر من ولاية راجاستان الغربية «رغم الأعداد الكبيرة من المشاركين، أشعر بسلام هائل».
وهذا المهرجان الذي يُنظَّم كل اثني عشر عاما والممتد بين 13 يناير و26 فبراير، يبدو أنه سيكون قياسيا لناحية أعداد المشاركين فيه.
وعام 2019، شارك في آخر الاحتفالات الدينية التي أقيمت في الموقع نفسه 240 مليون شخص، بحسب الحكومة.
وكان نحو ستة ملايين شخص قد اغتسلوا الإثنين بين شروق الشمس والساعة التاسعة والنصف صباحا، بحسب سونيل كومار كانوجيا من مركز المعلومات التابع لحكومة ولاية أوتار براديش، حيث تقع بلدة براياغراج.
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