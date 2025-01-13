Tuesday, 14 January 2025 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق مهرجان كومبه ميلا الهندوسي مع توقع مشاركة 400 مليون شخص

1/13/2025 7:03:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬طقوس‭ ‬الاستحمام‭ ‬الجماعية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬براياغراج‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الهند،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مهرجان‭ ‬كومبه‭ ‬ميلا‭ ‬الهندوسي‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

وقبل‭ ‬بزوغ‭ ‬الفجر‭ ‬حتى،‭ ‬غطست‭ ‬المجموعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المؤمنين‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الباردة‭ ‬عند‭ ‬التقاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنهر‭ ‬مقدسة‭ - ‬الغانج‭ ‬ويامونا‭ ‬وساراسفاتي‭ -‬للاغتسال‭ ‬من‭ ‬خطاياهم،‭ ‬بحسب‭ ‬التقليد‭ ‬الهندوسي‭.‬

وقالت‭ ‬سورميلا‭ ‬ديفي‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة‭. ‬

إنّ‭ ‬الأمر‭ ‬يشبه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬الغوص‭ ‬في‭ ‬الرحيق‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬غوبال‭ ‬ديفي‭ ‬شانتي‭ ‬غوجار‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬راجاستان‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬أشعر‭ ‬بسلام‭ ‬هائل‮»‬‭. ‬

وهذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يُنظَّم‭ ‬كل‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬والممتد‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و26‭ ‬فبراير،‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬قياسيا‭ ‬لناحية‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬فيه‭. ‬

وعام‭ ‬2019،‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬نفسه‭ ‬240‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬الحكومة‭. ‬

وكان‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬قد‭ ‬اغتسلوا‭ ‬الإثنين‭ ‬بين‭ ‬شروق‭ ‬الشمس‭ ‬والساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا،‭ ‬بحسب‭ ‬سونيل‭ ‬كومار‭ ‬كانوجيا‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬المعلومات‭ ‬التابع‭ ‬لحكومة‭ ‬ولاية‭ ‬أوتار‭ ‬براديش،‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬بلدة‭ ‬براياغراج‭. ‬

MENAFN13012025000055011008ID1109086392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث