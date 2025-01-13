موسى والبحر الأحمر.. اختلاف الزمان وتوحد المكان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تمزج‭ ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬هالة‭ ‬الحكيم‭ ‬ضمن‭ ‬معرضها‭ ‬الفني‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬موسى‭ ‬وأسرار‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬لتربط‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الزمنين‭ ‬المختلفين،‭ ‬ولكن‭ ‬بحال‭ ‬مختلف‭ ‬تماما‭.‬

يرتكز‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬للفنانة‭ ‬على‭ ‬قصة‭ ‬النبي‭ ‬موسى‭ ‬ورمزياتها‭ ‬لتسقطها‭ ‬على‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬فتنتقل‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬رمزية‭ ‬وأخرى،‭ ‬فتارة‭ ‬تختار‭ ‬العجل‭ ‬وتارة‭ ‬الأهرامات‭ ‬وأخرى‭ ‬العصا‭ ‬السحرية‭ ‬وانفلاق‭ ‬البحر‭ ‬هروبا‭ ‬من‭ ‬فرعون‭.‬

تبقى‭ ‬الفنانة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬مواقع‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬فيها‭ ‬قصة‭ ‬النبي‭ ‬موسى،‭ ‬مصر‭ ‬بالتحديد،‭ ‬لتنقل‭ ‬جمالية‭ ‬الأمكنة‭ ‬خلال‭ ‬الزمن‭ ‬الحديث‭. ‬في‭ ‬ترابط‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأمس‭ ‬واليوم،‭ ‬وتأكيد‭ ‬لتغير‭ ‬الأحوال‭. ‬تنقل‭ ‬الحكيم‭ ‬جمالية‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬مختلفة‭ ‬وتبرز‭ ‬تفاصيل‭ ‬شعابه‭ ‬المرجانية‭ ‬الملونة‭.‬

وتقول‭ ‬الفنانة‭ ‬هالة‭ ‬الحكيم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تفاصيل‭ ‬قصة‭ ‬النبي‭ ‬موسى‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الآيات‭ ‬القرآنية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الطريق‭ ‬أمامي‭ ‬للخوض‭ ‬في‭ ‬غمار‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التمعن‭ ‬والتفكر‮»‬‭.‬

يفتتح‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬للفنانة‭ ‬الحكيم‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ (‬20‭ ‬يناير‭ ‬2025‭) ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬د‭. ‬هدى‭ ‬العلوي‭ ‬بصالة‭ ‬هند‭ ‬جاليري‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬هالة‭ ‬الحكيم‭ ‬لم‭ ‬يفارقها‭ ‬حبها‭ ‬للألوان‭ ‬والريشة‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭ ‬حيث‭ ‬عادت‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬كأساس‭ ‬لحب‭ ‬الحياة‭ ‬والتعلق‭ ‬بالحلم‭ ‬والأمل‭. ‬تركز‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬ألوان‭ ‬الأكريليك‭ ‬والألوان‭ ‬الزيتية‭ ‬والمائية‭ ‬التي‭ ‬تلامس‭ ‬شخصيتها‭ ‬وتجسد‭ ‬قصصها‭ ‬الفنية‭. ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬البحرينية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وعضو‭ ‬فخري‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬شويطر‭ ‬الفنية‭ ‬2023‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬أبيض‭ ‬وأسود‮»‬‭ ‬2023‭ ‬والمعرض‭ ‬السنوي‭ ‬الرابع‭ ‬2023‭ ‬ومعرض‭ ‬‮«‬نبض‭ ‬فرشاة‮»‬‭ ‬2024‭.‬