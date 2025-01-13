موسى والبحر الأحمر.. اختلاف الزمان وتوحد المكان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمزج الفنانة البحرينية هالة الحكيم ضمن معرضها الفني الأول «موسى وأسرار البحر الأحمر» ما بين الماضي والحاضر لتربط ما بين الزمنين المختلفين، ولكن بحال مختلف تماما.
يرتكز المعرض الأول للفنانة على قصة النبي موسى ورمزياتها لتسقطها على أعمالها الفنية فتنتقل ما بين رمزية وأخرى، فتارة تختار العجل وتارة الأهرامات وأخرى العصا السحرية وانفلاق البحر هروبا من فرعون.
تبقى الفنانة في نفس مواقع الأحداث التي دارت فيها قصة النبي موسى، مصر بالتحديد، لتنقل جمالية الأمكنة خلال الزمن الحديث. في ترابط ما بين الأمس واليوم، وتأكيد لتغير الأحوال. تنقل الحكيم جمالية البحر في أعمال فنية مختلفة وتبرز تفاصيل شعابه المرجانية الملونة.
وتقول الفنانة هالة الحكيم إن «تفاصيل قصة النبي موسى تستحوذ على مساحة واسعة من الآيات القرآنية، وهو ما فتح الطريق أمامي للخوض في غمار هذه القصة التي تحتاج إلى التمعن والتفكر».
يفتتح المعرض الفني للفنانة الحكيم يوم الإثنين (20 يناير 2025) بحضور مدير إدارة الثقافة بهيئة البحرين للثقافة والآثار د. هدى العلوي بصالة هند جاليري.
جدير بالذكر أن الفنانة هالة الحكيم لم يفارقها حبها للألوان والريشة منذ الطفولة حيث عادت له في السنوات الأربع الماضية كأساس لحب الحياة والتعلق بالحلم والأمل. تركز في أعمالها الفنية على استخدام ألوان الأكريليك والألوان الزيتية والمائية التي تلامس شخصيتها وتجسد قصصها الفنية. وهي عضو في جمعية الفنون التشكيلية البحرينية عام 2023 وعضو فخري في أكاديمية شويطر الفنية 2023 وشاركت في معارض عدة في البحرين، مثل معرض «أبيض وأسود» 2023 والمعرض السنوي الرابع 2023 ومعرض «نبض فرشاة» 2024.
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