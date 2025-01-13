لاتيغان يوسع الفارق مع الراجحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض
– (أ ف ب): عزز السائق الجنوب إفريقي هنك لاتيغان صدارته لفئة السيارات في رالي دكار الصحراوي، أمام السعودي يزيد الراجحي، بفوزه في المرحلة الثامنة أمس الإثنين بين الدوادمي والرياض في السعودية.
وسجل لاتيغان (تويوتا) 4:51:54 ساعات في المرحلة الخاصة البالغة مسافتها 487 كلم، متقدما على مواطنه وزميله غاي ديفيد بوتيريل الذي تصدر المرحلة فترة طويلة، بفارق 1:47 دقيقة، رغم تعرضه لعقوبة دقيقتين بسبب السرعة الزائدة.
لاتيغان (30 عاما) الذي يشارك في رالي دكار للمرة الرابعة، وسع الفارق في الترتيب العام أمام الراجحي (أوفردرايف)، صاحب المركز السادس في مرحلة الإثنين، إلى 5:41 دقائق في صدارة الترتيب العام، بعد أن كان 21 ثانية فقط الأحد.
قال لاتيغان «في أحد الأودية، ضاع الجميع. توترنا قليلا عند الدخول، لأن السيارات كانت مقبلة أمامنا ومن جميع الزوايا من الجبال».
وتابع «في النهاية، وجدنا طريقنا وخرجنا من الوادي، فقفزنا من المركز السابع تقريبا إلى الأول، ثم افتتحنا المسار فترة».
واكتفى القطري ناصر العطية (داسيا)، حامل اللقب خمس مرات، بالمركز الحادي عشر، فبقي في المركز الرابع في الترتيب العام، لكنه بات يتأخر 34:14 دقيقة عن لاتيغان.
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