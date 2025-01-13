لاتيغان يوسع الفارق مع الراجحي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسجل‭ ‬لاتيغان‭ (‬تويوتا‭) ‬4:51:54‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخاصة‭ ‬البالغة‭ ‬مسافتها‭ ‬487‭ ‬كلم،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬وزميله‭ ‬غاي‭ ‬ديفيد‭ ‬بوتيريل‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬المرحلة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬بفارق‭ ‬1‭:‬47‭ ‬دقيقة،‭ ‬رغم‭ ‬تعرضه‭ ‬لعقوبة‭ ‬دقيقتين‭ ‬بسبب‭ ‬السرعة‭ ‬الزائدة‭.‬

لاتيغان‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وسع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬أمام‭ ‬الراجحي‭ (‬أوفردرايف‭)‬،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الإثنين،‭ ‬إلى‭ ‬5‭:‬41‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬21‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬الأحد‭.‬

قال‭ ‬لاتيغان‭ ‬‮«‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأودية،‭ ‬ضاع‭ ‬الجميع‭. ‬توترنا‭ ‬قليلا‭ ‬عند‭ ‬الدخول،‭ ‬لأن‭ ‬السيارات‭ ‬كانت‭ ‬مقبلة‭ ‬أمامنا‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬الزوايا‭ ‬من‭ ‬الجبال‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬وجدنا‭ ‬طريقنا‭ ‬وخرجنا‭ ‬من‭ ‬الوادي،‭ ‬فقفزنا‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬تقريبا‭ ‬إلى‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬افتتحنا‭ ‬المسار‭ ‬فترة‮»‬‭.‬

واكتفى‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ (‬داسيا‭)‬،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬بالمركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬فبقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬لكنه‭ ‬بات‭ ‬يتأخر‭ ‬34‭:‬14‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬لاتيغان‭.‬