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الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 5 جنود في بيت حانون

1/13/2025 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن انهيار مبنى على جنود للاحتلال في بيت حانون "مقتل ما لا يقل عن 5 جنود وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة".


وبينت "المقاومة استهدفت المبنى الذي كان قد تحصّنت به مجموعة من جنود لواء "ناحال" بقذيفة موجهة".


وأضافت "انهار المبنى على الجنود وعلقت جثث جنود قتلى تحت أنقاضه مما اضطر جيش الاحتلال للاستعانة بفريق إنقاذ مدني".


وتابعت "استمرت عمليات الإنقاذ ساعات طويلة نتيجة الصعوبة في الوصول للجنود القتلى والجرحى أسفل أنقاض المبنى".

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