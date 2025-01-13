سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 17 نقطة

سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 17 نقطة
التاريخ
1/13/2025 2:20:36 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 17 نقطة عند مستوى 12,109 نقاط وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال بضغط من 3 قطاعات قيادية، حيث سجلت أسهم 114 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_250113_160026_417-->
MENAFN13012025000089011017ID1109085670
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.