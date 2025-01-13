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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 17 نقطة

1/13/2025 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر خاسرا 17 نقطة عند مستوى 12,109 نقاط وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال بضغط من 3 قطاعات قيادية، حيث سجلت أسهم 114 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_250113_160026_417-->

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