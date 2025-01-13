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تأكد يُسهم في التحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة

1/13/2025 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يهدف تطبيق "تأكد" إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة" على أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات، وغسالات الأطباق.
ويعمل التطبيق الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي ( IOS ) أو ( ANDROID )، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين.
وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي (علامة الجودة وأدوات التقييس والأجهزة الكهربائية وخدمات المركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والبلاستيك).
وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة, أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج.

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