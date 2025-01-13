تأكد يُسهم في التحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة

(MENAFN
- Al Watan)
يهدف تطبيق "تأكد" إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة" على أجهزة التكييف، والإنارة، والثلاجات والمجمدات، وغسالات ومجففات الملابس، وسخانات المياه، والمركبات، والإطارات، وغسالات الأطباق.
ويعمل التطبيق الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي ( IOS
) أو ( ANDROID )، ويمكن تحميله مجانًا من متجري النظامين.
وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية، وهي (علامة الجودة وأدوات التقييس والأجهزة الكهربائية وخدمات المركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والبلاستيك).
وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلًا في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة, أما في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج.
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