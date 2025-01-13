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16 % ارتفاع التمويل لمستفيدي برامج الدعم السكني

1/13/2025 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف صندوق التنمية العقارية عن ارتفاع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4% خلال عام 2024م مسجلًا 62.9 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 54 مليار ريال.
وسجّل شهر ديسمبر ارتفاعًا من حيث قيمة التمويل العقاري بنسبة 44% خلال عام 2024م ليصل إلى 9.4 مليارات ريال، مقارنة مع 6.5 مليارات ريال في ديسمبر 2023م، بزيادة بلغت 2.85 مليار ريال، فيما قفز عدد العقود التمويلية بنحو 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني لعام 2024م، بلغ 62.9 مليار ريال، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة التمويل لعام 2024م، أسهم في تمويل 89 ألف عقد تمويلي مقارنة بـ 74 ألف عقد في 2023م، بزيادة مقدارها 15 ألف عقد تمثل نسبة 20%.
وبين أن الصندوق العقاري يعمل بالتكامل مع منظومة الإسكان وشراكة إستراتيجية مع الجهات التمويلية وقطاع التطوير العقاري على تعزيز فرص التملك للمنتج السكني الملائم في السوق العقاري، لافتًا إلى أن حصة منتج البناء الذاتي من إجمالي التمويل العقاري الموجه لمستفيدي برامج الدعم السكني بلغت 14%، فيما بلغت حصة منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء 29%، وحصة منتج الوحدات السكنية الجاهزة 57%.
وأفاد بأن شهر ديسمبر 2024م، كان الأعلى في حجم التمويل لعام 2024 بقيمة 9.38 مليارات ريال، ممولًا بذلك نحو 12.34 ألف عقد، مؤكدًا حرص الصندوق العقاري على تعزيز دوره في سوق التمويل العقاري وتوفير حلول سكنية وتمويلية متنوعة تلبي رغبات المستفيدين وتحسن قدرة ودعم مستفيدي "سكني" لتملك أسهل، وتحقق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 70% بحلول 2030.

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