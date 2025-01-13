Monday, 13 January 2025 07:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الطاقة يعلن الاستثمار في المعادن بما فيها اليورانيوم

1/13/2025 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن السعودية ستخصب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم. وأضاف خلال مشاكته في منتدى ومعرض "اكتفاء 2025" في الدمام، أن المملكة ستستثمر في المعادن بما فيها اليورانيوم.
و"الكعكة الصفراء" هي الشكل الخام المركّز لليورانيوم، وتُعرف بهذا الاسم بسبب لونها الأصفر المميز. تُنتج من خلال إزالة الشوائب من خام اليورانيوم، مما يحوّله إلى مسحوق مركّز. وعلى الرغم من أن الكعكة الصفراء لا تشكل خطرًا إشعاعيًا كبيرًا، إلا أنها تستلزم التعامل معها بحذر لضمان السلامة.
وقال "نعمل على توطين التقنيات الحديثة، ونحتاج الكثير لتوطين الصناعات، وقطاع البتروكيماويات أهم محتوى لدينا في المستقبل"، كما أكد على أهمية التوطين لسلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال التعاون والابتكار، بما يوجد فرصًا جديدة تدعم تحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف: "التوطين هو هدفنا، لأنه يتجاوز التركيز على المنتج النهائي ليشمل المواد الخام والمكونات الفرعية، بما في ذلك المعادن، ورؤيتنا شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي".
وأوضح الأمير عبدالعزيز إلى أنه يعمل مع وزير الكهرباء المصري على وضع خارطة طريق للتعاون في مجال الكهرباء بين السعودية ومصر.

MENAFN13012025000089011017ID1109085667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث