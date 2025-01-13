وزير الطاقة يعلن الاستثمار في المعادن بما فيها اليورانيوم

(MENAFN
- Al Watan)
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن السعودية ستخصب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم. وأضاف خلال مشاكته في منتدى ومعرض "اكتفاء 2025" في الدمام، أن المملكة ستستثمر في المعادن بما فيها اليورانيوم.
و"الكعكة الصفراء" هي الشكل الخام المركّز لليورانيوم، وتُعرف بهذا الاسم بسبب لونها الأصفر المميز. تُنتج من خلال إزالة الشوائب من خام اليورانيوم، مما يحوّله إلى مسحوق مركّز. وعلى الرغم من أن الكعكة الصفراء لا تشكل خطرًا إشعاعيًا كبيرًا، إلا أنها تستلزم التعامل معها بحذر لضمان السلامة.
وقال "نعمل على توطين التقنيات الحديثة، ونحتاج الكثير لتوطين الصناعات، وقطاع البتروكيماويات أهم محتوى لدينا في المستقبل"، كما أكد على أهمية التوطين لسلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال التعاون والابتكار، بما يوجد فرصًا جديدة تدعم تحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف: "التوطين هو هدفنا، لأنه يتجاوز التركيز على المنتج النهائي ليشمل المواد الخام والمكونات الفرعية، بما في ذلك المعادن، ورؤيتنا شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاكتفاء الذاتي".
وأوضح الأمير عبدالعزيز إلى أنه يعمل مع وزير الكهرباء المصري على وضع خارطة طريق للتعاون في مجال الكهرباء بين السعودية ومصر.
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