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مشروع نظام رعاية الموهوبين على طاولة الشورى

1/13/2025 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
واستعرض المجلس، في مستهل الجلسة، جدول أعمال جلسته العادية السادسة عشرة، وما جاء فيه من بنود، واتخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس مقترح مشروع ((نظام رعاية الموهوبين)) المقدم استنادًا للمادة ((23)) من نظام المجلس، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه مقترح مشروع النظام، الذي تلته عضوة المجلس نائبة رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء حول ما تضمنه مقترح مشروع النظام.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
اتفاقيات النقل الجوي
تضمن جدول أعمال مجلس الشورى خلال هذه الجلسة استعراض عدد من تقارير اللجان المتخصصة بشأن مشروعات للاتفاقيات ومذكرات للتفاهم والتعاون، حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفو في مجال خدمات النقل الجوي.
وفي شأن ذي صلة، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام بمجال خدمات النقل الجوي.
مذكرات تفاهم
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وفي الصدد نفسه، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

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