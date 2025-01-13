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فري موشن للاهتمام بالشباب وتعزيز هواية التزلج بالعجلات

1/13/2025 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تتسارع الجهود في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، حيث يبرز نادي ((فري موشن)) للتزلج بالعجلات، أحد أندية البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)). بوصفه واحداً من الأندية الرائدة في دعم الشباب والمساهمة في تحقيق متطلبات جودة الحياة وفق الرؤية الطموحة.
تأسس النادي عام 2014 بمدينة الرياض، بجهود مجموعة من الشباب والشابات الشغوفين بهواية التزلج بالعجلات، حيث يقول نائب قائد النادي أحمد العقل، ((إن النادي يهدف إلى تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الاهتمام بالشباب وتمكينهم من ممارسة هواياتهم المحببة بما يسهم في تحسين جودة حياتهم)).
وأضاف العقل، أن نادي ((فري موشن)) يضم أكثر من 40 عضوًا من مختلف الأعمار، ويوفر تدريبات مستمرة في نادي الدرعية الرياضي، لدعم رياضة التزلج بالعجلات، ورفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة هذه الهواية من قبل الشباب والفئات الأخرى في المجتمع.
((هاوي)) قدمت الكثير

حول دعم البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) يقول العقل، (('هاوي' قدمت الكثير من خلال توفير التسهيلات التشغيلية والتسويقية، إضافة إلى المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية، مما أسهم في نمو النادي وتحقيق أهدافه".
ويطمح النادي بحسب العقل، إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والرعايات في المستقبل، وتوفير مقر رئيسي له، وتطوير تدريبات اللاعبين، وزيادة المشاركة في جميع مناطق المملكة، حيث شارك النادي في عديد من الاحتفالات الوطنية، بما يعكس التزامه بتعزيز الهواية بين فئات المجتمع لا سيما الشباب.
ووفق العقل، فإن هواة التزلج في النادي يعتمدون بشكل كبير على أدوات السلامة أثناء ممارستهم هواية التزلج، لضمان تجربة آمنة وممتعة لهم، على الرغم من التحديات التي يواجهها النادي في قلة الأماكن المخصصة للتزلج، إلا أن النادي، كما يؤكد العقيل، مستمر في تحقيق طموحاته.
تطوّر هواية التزلج

يعود تاريخ رياضة التزلج بالعجلات إلى أوائل القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت كرياضة ترفيهية قبل أن تتحول إلى رياضة تنافسية. وفي الخمسينيات والستينيات انتشرت الرياضة في أوروبا، بينما في السبعينيات تم إنشاء الاتحاد الدولي للتزلج.
يذكر أن البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) تأسست ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وهي الكيان التنظيمي لإنشاء وتسجيل أندية الهواة وممارسة الهوايات في المملكة العربية السعودية، وتشمل أنشطتها كافة المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم العمرية، بهدف دعم وتطوير قطاع الهوايات في

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