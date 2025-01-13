فري موشن للاهتمام بالشباب وتعزيز هواية التزلج بالعجلات

(MENAFN
- Al Watan)
تتسارع الجهود في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، حيث يبرز نادي ((فري موشن)) للتزلج بالعجلات، أحد أندية البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)). بوصفه واحداً من الأندية الرائدة في دعم الشباب والمساهمة في تحقيق متطلبات جودة الحياة وفق الرؤية الطموحة.
تأسس النادي عام 2014 بمدينة الرياض، بجهود مجموعة من الشباب والشابات الشغوفين بهواية التزلج بالعجلات، حيث يقول نائب قائد النادي أحمد العقل، ((إن النادي يهدف إلى تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الاهتمام بالشباب وتمكينهم من ممارسة هواياتهم المحببة بما يسهم في تحسين جودة حياتهم)).
وأضاف العقل، أن نادي ((فري موشن)) يضم أكثر من 40 عضوًا من مختلف الأعمار، ويوفر تدريبات مستمرة في نادي الدرعية الرياضي، لدعم رياضة التزلج بالعجلات، ورفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة هذه الهواية من قبل الشباب والفئات الأخرى في المجتمع.
((هاوي)) قدمت الكثير
حول دعم البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) يقول العقل، (('هاوي' قدمت الكثير من خلال توفير التسهيلات التشغيلية والتسويقية، إضافة إلى المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية، مما أسهم في نمو النادي وتحقيق أهدافه".
ويطمح النادي بحسب العقل، إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والرعايات في المستقبل، وتوفير مقر رئيسي له، وتطوير تدريبات اللاعبين، وزيادة المشاركة في جميع مناطق المملكة، حيث شارك النادي في عديد من الاحتفالات الوطنية، بما يعكس التزامه بتعزيز الهواية بين فئات المجتمع لا سيما الشباب.
ووفق العقل، فإن هواة التزلج في النادي يعتمدون بشكل كبير على أدوات السلامة أثناء ممارستهم هواية التزلج، لضمان تجربة آمنة وممتعة لهم، على الرغم من التحديات التي يواجهها النادي في قلة الأماكن المخصصة للتزلج، إلا أن النادي، كما يؤكد العقيل، مستمر في تحقيق طموحاته.
تطوّر هواية التزلج
يعود تاريخ رياضة التزلج بالعجلات إلى أوائل القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت كرياضة ترفيهية قبل أن تتحول إلى رياضة تنافسية. وفي الخمسينيات والستينيات انتشرت الرياضة في أوروبا، بينما في السبعينيات تم إنشاء الاتحاد الدولي للتزلج.
يذكر أن البوابة الوطنية للهوايات ((هاوي)) تأسست ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وهي الكيان التنظيمي لإنشاء وتسجيل أندية الهواة وممارسة الهوايات في المملكة العربية السعودية، وتشمل أنشطتها كافة المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم العمرية، بهدف دعم وتطوير قطاع الهوايات في
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