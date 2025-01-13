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الموت أو الإعاقة لإطلاق سراح سجناء الحوثي

1/13/2025 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء عن ممارسات مروعة داخل السجون السياسية السرية التابعة للحوثيين، حيث يتم إطلاق سراح السجناء فقط في حالتين: الموت أو الإعاقة الدائمة. وأوضحت المصادر أن هذه السجون تشهد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، تجعل مصير المحتجزين فيها أشبه بالمأساة، وذلك لأنهم يتعرضون لتعذيب قاسٍ يؤدي إلى إعاقات مستديمة أو الوفاة.
سجون خارج القانون
وتختلف السجون السياسية السرية التي يديرها الحوثيون عن باقي السجون المعروفة التي بلغت، وفق التقارير، حوالي 256 سجناً، من بينها تسعة سجون سياسية سرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 11 سجناً مخفياً داخل مقار حكومية ووزارات، تُستخدم كمراكز اعتقال مجهولة لا يُسمح لأحد بمعرفة مواقعها أو زيارة المحتجزين فيها.
أنواع التعذيب
وأمدت المصادر أن المعتقلين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، الذي يتسبب بفقدانهم لأعضاء حسية كالبصر أو السمع، أو لأطرافهم نتيجة الضرب المتواصل. كما يتم دفن السجناء الذين يموتون تحت التعذيب في ساعات الليل سرًا، دون إخطار عائلاتهم بمصيرهم.
لا وجود للإنسانية
ويشير المصدر إلى أن الحوثيين حولوا العاصمة صنعاء إلى مدينة مليئة بالسجون التي تفتقر لأدنى معايير الإنسانية. فمن المباني الحكومية القديمة والقلاع الأثرية إلى المنازل المصادرة من مسؤولين سابقين، تم تحويل هذه المواقع إلى أماكن احتجاز غير صالحة للاستخدام البشري، حيث لا تتوفر مرافق صحية مناسبة، وتنتشر الحشرات والروائح الكريهة. حيث يصف المعتقلين المفرج عنهم هذه السجون بأنها قذرة وغير صالحة للعيش، حيث لا يوجد سوى حمام أو اثنين غير صالحين للاستخدام، وسط انتشار الأمراض والأوبئة بسبب الظروف المزرية.
فوضى الاعتقال والابتزاز
وأشارت المصادر إلى أن كل مسؤول حوثي بات يملك صلاحيات واسعة لإنشاء سجن خاص به في المؤسسات التي يديرها.
وهذه السجون تُستخدم بشكل رئيسي للابتزاز المالي، حيث يتم فرض غرامات مالية باهظة مقابل الإفراج عن المحتجزين. عاصمة السجون العالمية
وتحولت العاصمة اليمنية صنعاء إلى مركز للسجون والمعتقلات، حيث لم تشهد أي عاصمة في العالم مثل هذا العدد من السجون السرية والعلنية. وأوضحت المصادر أنها العاصمة الوحيدة بالعالم التي يتوفر فيها هذا العدد من السجون، ويخشى السكان من أن يتزايد هذا الرقم مع استمرار سيطرة الحوثيين.
جرائم طويلة ممنهجة
وتتضمن انتهاكات الحوثيين داخل السجون السرية أساليب تعذيب متعددة، إضافة إلى جرائم اغتصاب للفتيات واعتداءات جسدية على السجناء. هذه الممارسات تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين منذ سيطرتها على صنعاء.
وتسلط هذه الانتهاكات الضوء على واقع مأساوي يعانيه آلاف المعتقلين في اليمن، بينما تستمر الميليشيات الحوثية في انتهاك كافة القوانين الدولية والإنسانية دون رادع، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ حياة الأبرياء وإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
ملخص الانتهاكات في السجون الحوثية:
وجود سجون سرية سياسية في مواقع مجهولة. تعذيب السجناء حتى الموت أو الإعاقة. تحويل المباني الحكومية والقلاع الأثرية إلى سجون. إنشاء سجون خاصة من قبل القيادات الحوثية للابتزاز المالي. أوضاع معيشية مأساوية تفتقر لأبسط الحقوق الإنسانية.

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