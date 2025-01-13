وزارة الزراعة تبحث تحديات قطاع الدواجن وتوفرها في الأسواق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اجتماع اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد النوعي للدواجن فارس حمودة وممثل الصناعات الغذائية محمد الجيطان، وشركات ومزارعين، تحديات قطاع الدواجن وأسباب ارتفاع الأسعار، وتوفرها بكميات تسد احتياجات السوق.



واطلع الحنيفات خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون من وزارة الصناعة والتجارة، على واقع كميات الدواجن الواردة للأسواق والتحديات التي ساهمت في ارتفاع أسعارها، التي جاءت نتيجة زيادة التكلفة على مربي الدواجن بسبب الظروف الجوية وانحباس الأمطار وانخفاض نسبة التحويل في الدواجن دون الوصول إلى أوزان عالية.



وأكد الحنيفات متابعة التحديات كافة وتقديم خطة واستراتيجية واضحة تضمن استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، بما يضمن انتظام الكميات والأوزان وتوفر المنتج خلال الأيام والمواسم القادمة خاصة في شهر رمضان، مع إبقاء المتابعة وبشكل أسبوعي للوقوف على الالتزام بخطة توفير الدواجن والتعامل مع التحديات.



من جانبه، أشار حمودة إلى أن تباين درجات الحرارة وارتفاع الكلف عالميا أدت إلى نقص التوريد بسبب قلة التحويل في الدواجن دون الوصول إلى أوزان عالية، علما بأن أسعار الدواجن في الأردن هي الأقل في المنطقة التي تزيد بنسبة 30 بالمئة عن أسعار الدواجن محليا.



وأكد أن هناك جهودا وتعاونا وتنسيقا للحفاظ على الأسعار وكميات الدواجن لسد الاحتياجات المحلية خلال الأيام القادمة، منوها ببدء استقرار الأسعار حاليا.