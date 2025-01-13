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الديوان الملكي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة

1/13/2025 10:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر الزيود والزعبي والمعايطة.
ففي لواء سحاب بالعاصمة، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم بشير أحمد الزيود، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزيود.
وقدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المعايطة بوفاة محمد محمود المعايطة، شقيق النائب السابق، اللواء المتقاعد عبدالجليل المعايطة.
وفي اتصال هاتفي، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الزعبي بوفاة الحاج حسين محمود الزعبي.








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