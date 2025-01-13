رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري، خاصة المتعلقة بتبادل الخبرات وتطوير المهارات من خلال التمارين والدورات المشتركة
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