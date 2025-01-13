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حماس: مفاوضات الهدنة حققت تقدما

1/13/2025 10:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول في حركة حماس لرويترز إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا".








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