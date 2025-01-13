حماس: مفاوضات الهدنة حققت تقدما
التاريخ
1/13/2025 10:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مسؤول في حركة حماس لرويترز إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا".
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