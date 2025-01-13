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نواف سلام يحصل على تأييد كاف من نواب لبنان لتولي رئاسة الحكومة

1/13/2025 10:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية، الاثنين، أن رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام حصل على تأييد عدد كاف من المشرعين لاختياره لمنصب رئيس وزراء لبنان المقبل.


ومطلوب من الرئيس عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.

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