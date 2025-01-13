نواف سلام يحصل على تأييد كاف من نواب لبنان لتولي رئاسة الحكومة

نواف سلام يحصل على تأييد كاف من نواب لبنان لتولي رئاسة الحكومة
التاريخ
1/13/2025 10:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية، الاثنين، أن رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام حصل على تأييد عدد كاف من المشرعين لاختياره لمنصب رئيس وزراء لبنان المقبل.
ومطلوب من الرئيس عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.
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