حسّان لنظيره الفلسطيني: الأردن يكثف جهوده للمحافظة على الأونروا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، أن الأردن يكثف جهوده الدبلوماسية ويعمل مع الشركاء الدوليين للمحافظة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعمها في جهودها لمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية وفقا لتكليفها الأممي.



وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمد مصطفى على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلى استمرارية التنسيق والتشاور بين البلدين في مواجهة التحديات والظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.



وبحث اللقاء التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والحرب على غزة والجهود المبذولة لإنهائها ورفع المعاناة والظلم عن الأشقاء الفلسطينيين.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجيهات جلالة الملك واضحة فيما يتعلق بدعم الأشقاء الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وعلى كل المستويات، لافتا إلى جهود الأردن لوقف الحرب على غزة واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وضرورة إنهاء الكارثة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.