مع تزايد احتمالات التوصل لصفقة : خلافات داخل ائتلاف نتنياهو الحاكم واحزاب المعارضة تعلن دعمها

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب / PNN / مع ازدياد الانباء عن احتمال التوصل لصفقة تبادل للاسرى شهدت الساحة السياسية الاسرائيلية جدل وخلافات خصوصا في اوساط الائتلاف الاسرائيلي الحكومي بين مؤيد ومعارض للصفقة فيما اكدت احزاب بالمعارضة الاسرائيلية جاهزيتها لدعم من اجل التوقيع عليها من خلال منحه شبكة امان في وجه تهديدات احزاب الصهيونية الدينية وعوتسماه واعضاء من الليكود الذين قالوا انهم سيصوتوا ضدها حال التوصل لاتفاق.

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان عشرة من أعضاء كنيست من الليكود والقوة اليهودية بقيادة ابن غفير والصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش اعلنوا معارضتهم للصفقة.

وبحسب المصادر

فان سموتريتش سيعقد مساء اليوم جلسة لأعضاء حزبه لمناقشة موضوع الصفقة.

من ناحيته اعلن حزب شاس الديني انه سوف يصوت لصالح الصفقة.

من ناحيته قال زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد مخاطبا نتنياهو بالقول لست بحاجة لسموتريتش وابن غفير و نحن سوف نوفر الأمان لك وندعم الصفقة.

وفي مؤشر آخر على قرب الصفقة اعلن عضو الكنيست الاسرائيلي بني غانتس ان أعضاء حزبه سوف يدعمون الصفقة.

واكد غانتس ان عدم ارجاع المخطوفين هو الكارثة القومية...



