مع تزايد احتمالات التوصل لصفقة : خلافات داخل ائتلاف نتنياهو الحاكم واحزاب المعارضة تعلن دعمها

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب / PNN / مع ازدياد الانباء عن احتمال التوصل لصفقة تبادل للاسرى شهدت الساحة السياسية الاسرائيلية جدل وخلافات خصوصا في اوساط الائتلاف الاسرائيلي الحكومي بين مؤيد ومعارض للصفقة فيما اكدت احزاب بالمعارضة الاسرائيلية جاهزيتها لدعم نتنياهو
من اجل التوقيع عليها من خلال منحه شبكة امان في وجه تهديدات احزاب الصهيونية الدينية وعوتسماه واعضاء من الليكود الذين قالوا انهم سيصوتوا ضدها حال التوصل لاتفاق.
وقالت مصادر اعلامية عبرية ان عشرة من أعضاء كنيست من الليكود والقوة اليهودية بقيادة ابن غفير والصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش اعلنوا معارضتهم للصفقة.
وبحسب المصادر
فان سموتريتش سيعقد مساء اليوم جلسة لأعضاء حزبه لمناقشة موضوع الصفقة.
من ناحيته اعلن حزب شاس الديني انه سوف يصوت لصالح الصفقة.
من ناحيته قال زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد مخاطبا نتنياهو بالقول لست بحاجة لسموتريتش وابن غفير و نحن سوف نوفر الأمان لك وندعم الصفقة.
وفي مؤشر آخر على قرب الصفقة اعلن عضو الكنيست الاسرائيلي بني غانتس ان أعضاء حزبه سوف يدعمون الصفقة.
واكد غانتس ان عدم ارجاع المخطوفين هو الكارثة القومية...
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