رئيس نادي الاسير لـــ PNN : عدد الاسرى المنوي الافراج عنهم غير واضح حتى الان.

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - أوضح
مدير نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في مقابلة أجرتها الزميلة أية شلش عبر الهاتف
حول مستجدات صفقة
تبادل الأسرى ، قال الزغاري : إنه فيما يتعلق في صفقة التبادل الذي سيتوصل اليها بعد أيام ، وبما يتم التداول
به في الاعلام
،بشان التوصل الى الصفقة :نأمل بخروج أعدا كبيرة من الأسرى وقال أنه من بين الأسرى اسرى محكومون بالمؤيدات مبينا بأن هناك مايقارب 600 أسير معتقلين في سجون الاحتلال، ومنهم 48 أسير محرر ضمن صفقة شاليط ، وهناك أسرى أطفال يقارب عددهم 320 أسير، و نساء يقارب عددهن 85 أسيرة .
وقال أنه ليس هناك عدد محدد للأسرى المنوي الافراج عنهم
حتى الان ، ونأمل أن يتم الافراج عن عدد كبير
من الاسرى ، قائلا بان المعطيات تشير الى انه سيشمل الافراج عن جميع الاسرى الاطفال الذين يبلغ عددهم 300 طفل ،و85 من الاسيرات، و 200 من الاسرى المؤبدات الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عام وان يتم اطلاق سراح 1000 أسير في المرحلة الاولى من الاتفاق .
واشار الى ان عدد الاسرى المنوي الافراج عنهم غير واضح حتى الان.
وبين أن موقف نادي الأسير الفلسطيني من قضية ابعاد الأسرى ذوي المحكوميات العالية“ المؤبدات” هي مرفوضة بشكل مطلق، وإن كان هناك حالة اضطرارية، في ظل حرب الابادة الجماعية وفي ظل عمليات القتل والتدمير ،وما ألت اليه الأوضاع في ظل تنكر اسرائيلي لكل الاتفاقيات الدولية واستمرارها في هذا العدوان المتواصل على ابناء شعبنا ، بالاضافة الى
ما حدث سابقا من عمليات ابعاد لاسرى تحرروا في صفقات سابقة خلال الفترة الماضية .
وتأمل الزغاري بتحرير الاسرى بمختلف الطرق خلال الفترة القادمة مشيرا الى أن هؤلاء الأسرى غابت عنهم الحرية لسنوات طويلة ولم يتم ادراجهم في اي صفقة بسبب تنكر الاحتلال الاسرائيلي لهم على مدار السنوات الماضية .
وختتم حديثه مع شيكة فلسطين الاخبارية بأن ما يهمنا في المرحلة الحالية،هو اطلاق سراح الاسرى المؤبدات ذوي الاحكام العالية ،والأطفال والنساء والأسرى المرضى ، ونأمل باطلاق سراح جميع المعتقلين، وهذا حق طبيعي لهم أن ينعموا بالحرية ،وكذلك أن يتم اعادة الأوضاع داخل المعتقلات الى ما قبل السابع من اكتوبر 2023 ، بوقف الوحشية والعزل داخل سجون الاحتلال ،وأيقاف منع زيارات الأهالي داخل سجون الاحتلال ، ووقف ما يقترف بحق الاسرى من سياسات التنكيل والتجويع والاعتداءات المستمرة
ووقف الجرائم الطبية بحق الاسرى .
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