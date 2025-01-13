رئيس نادي الاسير لـــ PNN : عدد الاسرى المنوي الافراج عنهم غير واضح حتى الان.

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - أوضحمدير نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في مقابلة أجرتها الزميلة أية شلش عبر الهاتفحول مستجدات تبادل الأسرى ، قال الزغاري : إنه فيما يتعلق في صفقة التبادل الذي سيتوصل اليها بعد أيام ، وبما يتم به في الاعلام،بشان التوصل الى الصفقة :نأمل بخروج أعدا كبيرة من الأسرى وقال أنه من بين الأسرى اسرى محكومون بالمؤيدات مبينا بأن هناك مايقارب 600 أسير معتقلين في سجون الاحتلال، ومنهم 48 أسير محرر ضمن صفقة شاليط ، وهناك أسرى أطفال يقارب عددهم 320 أسير، و نساء يقارب عددهن 85 أسيرة .

وقال أنه ليس هناك عدد محدد للأسرى المنوي الافراج عنهم

حتى الان ، ونأمل أن يتم الافراج عن عدد كبير

من الاسرى ، قائلا بان المعطيات تشير الى انه سيشمل الافراج عن جميع الاسرى الاطفال الذين يبلغ عددهم 300 طفل ،و85 من الاسيرات، و 200 من الاسرى المؤبدات الذين مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عام وان يتم اطلاق سراح 1000 أسير في المرحلة الاولى من الاتفاق .

واشار الى ان عدد الاسرى المنوي الافراج عنهم غير واضح حتى الان.



وبين أن موقف نادي الأسير الفلسطيني من قضية ابعاد الأسرى ذوي المحكوميات العالية“ المؤبدات” هي مرفوضة بشكل مطلق، وإن كان هناك حالة اضطرارية، في ظل حرب الابادة الجماعية وفي ظل عمليات القتل والتدمير ،وما ألت اليه الأوضاع في ظل تنكر اسرائيلي لكل الاتفاقيات الدولية واستمرارها في هذا العدوان المتواصل على ابناء شعبنا ، بالاضافة الى

ما حدث سابقا من عمليات ابعاد لاسرى تحرروا في صفقات سابقة خلال الفترة الماضية .

وتأمل الزغاري بتحرير الاسرى بمختلف الطرق خلال الفترة القادمة مشيرا الى أن هؤلاء الأسرى غابت عنهم الحرية لسنوات طويلة ولم يتم ادراجهم في اي صفقة بسبب تنكر الاحتلال الاسرائيلي لهم على مدار السنوات الماضية .

وختتم حديثه مع شيكة فلسطين الاخبارية بأن ما يهمنا في المرحلة الحالية،هو اطلاق سراح الاسرى المؤبدات ذوي الاحكام العالية ،والأطفال والنساء والأسرى المرضى ، ونأمل باطلاق سراح جميع المعتقلين، وهذا حق طبيعي لهم أن ينعموا بالحرية ،وكذلك أن يتم اعادة الأوضاع داخل المعتقلات الى ما قبل السابع من اكتوبر 2023 ، بوقف الوحشية والعزل داخل سجون الاحتلال ،وأيقاف منع زيارات الأهالي داخل سجون الاحتلال ، ووقف ما يقترف بحق الاسرى من سياسات التنكيل والتجويع والاعتداءات المستمرة

ووقف الجرائم الطبية بحق الاسرى .