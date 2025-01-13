معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش

وأكد رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية في مجلس النواب الدكتور حمزة الحوامدة، أهمية إنشاء حاضنات أعمال تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى التكامل بين برامج المعهد واحتياجات محافظة جرش خاصة في القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة ومعالجة تحديات التغير المناخي.

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