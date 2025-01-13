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أمانة الشورى تستضيف وفدًا من أمانة المستشارين المغربي للإطلاع على الممارسات المتطورة في مجال التحول الرقمي

1/13/2025 9:02:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستضيف الأمانة العامة لمجلس الشورى وفدًا من الأمانة العامة بمجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 13 - 18 يناير الجاري، وذلك للاطلاع على الممارسات المتطورة للأمانة العامة في مجال التحول الرقمي، والتعرف على المشاريع والمبادرات المبتكرة المطبقة إداريًا وفنيًا وتكنولوجيًا، والهادفة إلى دعم العمل التشريعي في مملكة البحرين بما يواكب التطورات المستجدة.
وبهذه المناسبة، رحّبت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى بهذه الزيارة، مؤكدةً اهتمام الأمانة العامة بتوطيد العلاقات البرلمانية مع مختلف المجالس التشريعية تنفيذًا لتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مشيرةً إلى أن زيارة الوفد المغربي تأتي في إطار مذكرة التعاون القائمة بين الأمانتين العامتين في مجال التعاون البرلماني، وتمثل خطوة هامة في سبيل تعزيز التنسيق المشترك القائم بين الأمانتين العامتين للمجلسين، وتبادل الخبرات تحقيقًا للأهداف المشتركة بين المجلسين في هذا المجال.
وأشارت العباسي إلى مضاعفة الجهود لمد جسور التعاون والعمل المشترك مع مختلف البرلمانات، بما ينعكس على ثراء الممارسة الديمقراطية الزاخرة في مملكة البحرين، مبينةً أهمية تبادل التجارب والخبرات والممارسات مع البرلمانات العريقة، والاطلاع على الرؤى والتطلعات المشتركة من الكفاءات والخبرات، والذي ينعكس إيجابًا بلا شك على مستوى العمل التشريعي في المجلسين.
وسيطلع الوفد على عرضٍ شاملٍ حول مجلس الشورى واختصاصاته ودوره ضمن العملية التشريعية بمملكة البحرين، وكذلك التعريف بالأمانة العامة للمجلس، والمساعي المبذولة في مجال الرقمنة وتحسين خدمات الدعم والمساندة البرلمانية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لتطوير كفاءة وآليات العمل البرلماني، وتسهيل التواصل بين أعضاء المجلس والجمهور، كما سيقوم الوفد بزيارة إلى عدد من المعالم التاريخية والحضارية في مملكة البحرين.

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