أمانة الشورى تستضيف وفدًا من أمانة المستشارين المغربي للإطلاع على الممارسات المتطورة في مجال التحول الرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستضيف الأمانة العامة لمجلس الشورى وفدًا من الأمانة العامة بمجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 13 - 18 يناير الجاري، وذلك للاطلاع على الممارسات المتطورة للأمانة العامة في مجال التحول الرقمي، والتعرف على المشاريع والمبادرات المبتكرة المطبقة إداريًا وفنيًا وتكنولوجيًا، والهادفة إلى دعم العمل التشريعي في مملكة البحرين بما يواكب التطورات المستجدة.
وبهذه المناسبة، رحّبت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى بهذه الزيارة، مؤكدةً اهتمام الأمانة العامة بتوطيد العلاقات البرلمانية مع مختلف المجالس التشريعية تنفيذًا لتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مشيرةً إلى أن زيارة الوفد المغربي تأتي في إطار مذكرة التعاون القائمة بين الأمانتين العامتين في مجال التعاون البرلماني، وتمثل خطوة هامة في سبيل تعزيز التنسيق المشترك القائم بين الأمانتين العامتين للمجلسين، وتبادل الخبرات تحقيقًا للأهداف المشتركة بين المجلسين في هذا المجال.
وأشارت العباسي إلى مضاعفة الجهود لمد جسور التعاون والعمل المشترك مع مختلف البرلمانات، بما ينعكس على ثراء الممارسة الديمقراطية الزاخرة في مملكة البحرين، مبينةً أهمية تبادل التجارب والخبرات والممارسات مع البرلمانات العريقة، والاطلاع على الرؤى والتطلعات المشتركة من الكفاءات والخبرات، والذي ينعكس إيجابًا بلا شك على مستوى العمل التشريعي في المجلسين.
وسيطلع الوفد على عرضٍ شاملٍ حول مجلس الشورى واختصاصاته ودوره ضمن العملية التشريعية بمملكة البحرين، وكذلك التعريف بالأمانة العامة للمجلس، والمساعي المبذولة في مجال الرقمنة وتحسين خدمات الدعم والمساندة البرلمانية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لتطوير كفاءة وآليات العمل البرلماني، وتسهيل التواصل بين أعضاء المجلس والجمهور، كما سيقوم الوفد بزيارة إلى عدد من المعالم التاريخية والحضارية في مملكة البحرين.
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