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السعودية: جوجل كلاود تتعاون مع“إس إيه بي” لإتاحة منصة“بزنس تكنولوجي من“إس إيه بي”

1/13/2025 8:15:38 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت اليوم عملاقة التكنولوجيا العالمية“إس إيه بي” عن إتاحة منصة“إس إيه بي بزنس تكنولوجي” على“جوجل كلاود” في المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل حصري للعملاء الخاضعين للقوانين والتشريعات المعتمدَة ذات الصلة.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين الطرفين إلى دعم تطوير المؤسسات الحكومية السعودية والكيانات ذات البنية التحتية الوطنية الحساسة، وذلك عبر تزويدها بحلول سحابية آمنة ومبتكرة وقابلة للتوسع. وتُعد منصة“بزنس تكنولوجي” من“إس إيه بي” منصة ابتكارية مُحسَّنة خاصة بتطبيقات“إس إيه بي” العاملة في السحابة، وتجمع بين تطوير التطبيقات والأتمتة وتحليلات البيانات والتكامل وقدرات الذكاء الاصطناعي، في بيئة واحدة مبسطة. وتضمن هذه المبادرة الامتثال للوائح المحلية والتماشي ومع رؤية السعودية 2030، وذلك بتأكيدها سيادة البيانات وإسهامها في تسهيل التحول الرقمي.

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