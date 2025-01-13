السعودية: جوجل كلاود تتعاون مع“إس إيه بي” لإتاحة منصة“بزنس تكنولوجي من“إس إيه بي”

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت اليوم عملاقة التكنولوجيا العالمية“إس إيه بي” عن إتاحة منصة“إس إيه بي بزنس تكنولوجي” على“جوجل كلاود” في المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل حصري للعملاء الخاضعين للقوانين والتشريعات المعتمدَة ذات الصلة.
ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين الطرفين إلى دعم تطوير المؤسسات الحكومية السعودية والكيانات ذات البنية التحتية الوطنية الحساسة، وذلك عبر تزويدها بحلول سحابية آمنة ومبتكرة وقابلة للتوسع. وتُعد منصة“بزنس تكنولوجي” من“إس إيه بي” منصة ابتكارية مُحسَّنة خاصة بتطبيقات“إس إيه بي” العاملة في السحابة، وتجمع بين تطوير التطبيقات والأتمتة وتحليلات البيانات والتكامل وقدرات الذكاء الاصطناعي، في بيئة واحدة مبسطة. وتضمن هذه المبادرة الامتثال للوائح المحلية والتماشي ومع رؤية السعودية 2030، وذلك بتأكيدها سيادة البيانات وإسهامها في تسهيل التحول الرقمي.
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