عبدالرحيم الحلبي يتوج بلقب نجم إكس فاكتور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حقق الشاب السوري عبدالرحيم الحلبي نجاحًا كبيرًا بفوزه بلقب الموسم الثاني من برنامج "إكس فاكتور" بعد تقديمه أداءً مميزًا أدهش الجمهور ولجنة التحكيم. أثناء تقديمه لأغنية "في قلوبنا وذكرياتنا" للراحلة وردة الجزائرية، استطاع أن يعيد الأذهان إلى ذكريات الثمانينات، مما دفع فايز السعيد إلى وصفه بـ"فرعون الغناء الليلة".



من جانبها، علقت رحمة رياض على أداء الحلبي مشيرة إلى تفاعل كبير من متابعي السوشيال ميديا، وأكدت أنها كانت متخوفة من اختياره لهذه الأغنية في البداية، لكنها فوجئت بقدراته الصوتية وتمكنه من أداء جميع الألوان الغنائية. أما راغب علامة فقد أشاد بصوته، مؤكداً أنه كان قد درس جيدًا واجبه الفني، وهو ما ظهر في أداءه اليوم.

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