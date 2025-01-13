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الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

1/13/2025 8:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وكان مصطفى زار عمان للمرة الأولى، مىذ تسلمه مسؤولياته في نيسان 2024.








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