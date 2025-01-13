الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني

الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني
التاريخ
1/13/2025 8:11:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وكان مصطفى زار عمان للمرة الأولى، مىذ تسلمه مسؤولياته في نيسان 2024.
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