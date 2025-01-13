علامات غريبة لا تتوقعها للإصابة بالسكتة الدماغية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعتبر السكتة الدماغية من أبرز أسباب الوفاة عالميًا، والتشخيص المبكر يعد المفتاح لإنقاذ الحياة. بجانب الأعراض التقليدية مثل ضعف الوجه أو الذراع، هناك بعض العلامات الغريبة التي قد تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، ومنها:



- اضطرابات الرؤية المفاجئة: رؤية مزدوجة أو فقدان البصر في عين واحدة قد تكون علامات مبكرة تدل على مشاكل في تدفق الدم إلى الدماغ.

- الدوخة وفقدان التوازن: الدوخة المفاجئة وصعوبة الوقوف والمشي قد تشير إلى نقص الأكسجين في الدماغ نتيجة انسداد الأوعية الدموية.

- الصداع الشديد والمفاجئ: صداع قوي دون سبب واضح قد يكون مؤشرًا على حدوث نزيف دماغي.

- التغيرات في الحالة العقلية: الارتباك، وصعوبة الفهم أو التحدث، قد تشير إلى تأثير السكتة الدماغية على مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير واللغة.

- صعوبة البلع: إذا شعرت بصعوبة في البلع، فقد يكون ذلك علامة على تأثير السكتة الدماغية على العضلات المسؤولة عن البلع.



التعرف المبكر على هذه الأعراض قد يساعد في التدخل السريع وتقليل الأضرار المحتملة.

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