الوطني للأمن السيبراني يطلق النسخة الثانية من برنامج مسار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج "مسار" للتدريب الميداني.



وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين، يُعنى البرنامج بالتدريب الميداني للطلاب المتوقع تخرجهم من تخصصات الأمن السيبراني من الأردنية في مجال الأمن السيبراني بمعدل 180 ساعة تدريبية.



ودعا المركز على موقعه الإلكتروني الرسمي وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الطلبة الراغبين بالالتحاق في البرنامج لمراجعة عمداء كليات المعلومات أو من ينوب عنهم في جامعاتهم للتسجيل خلال الفترة من 12 وحتى 30 كانون الثاني الحالي.