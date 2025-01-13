إنجازات تنموية لبلدية مؤاب للارتقاء بمستوى الخدمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس بلدية مؤاب المهندس أحمد الطراونة، إن البلدية حققت إنجازات خدمية وتنموية أسهمت في الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا إنشاء مصنع أكواب ورقية، بتمويل من مجلس محافظة الكرك بقيمة 130 ألف دينار، لرفد استثمارات البلدية وتوفير فرص عمل لأبناء لواء مؤاب.
وقال الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تعمل ضمن خطة عملية منذ عام 2022 للتعامل مع فصل الشتاء، شملت تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بتكلفة 700 ألف دينار، توزعت على المناطق اللواء، لافتا إلى أن البلدية جهزت غرف للطوارئ أثناء المنخفضات الجوية في كل منطقة من مناطق اللواء، مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الإدارة المحلية.
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