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إنجازات تنموية لبلدية مؤاب للارتقاء بمستوى الخدمات

1/13/2025 8:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية مؤاب المهندس أحمد الطراونة، إن البلدية حققت إنجازات خدمية وتنموية أسهمت في الارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار إلى أنه سيتم قريبا إنشاء مصنع أكواب ورقية، بتمويل من مجلس محافظة الكرك بقيمة 130 ألف دينار، لرفد استثمارات البلدية وتوفير فرص عمل لأبناء لواء مؤاب.


وقال الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تعمل ضمن خطة عملية منذ عام 2022 للتعامل مع فصل الشتاء، شملت تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بتكلفة 700 ألف دينار، توزعت على المناطق اللواء، لافتا إلى أن البلدية جهزت غرف للطوارئ أثناء المنخفضات الجوية في كل منطقة من مناطق اللواء، مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الإدارة المحلية.

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