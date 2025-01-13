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جمال سليمان يعود إلى سوريا بعد 13 عاما من الغياب - فيديو

1/13/2025 8:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلّ الممثل السوري جمال سليمان مبتسمًا من داخل طائرته، ليعلن عن عودته إلى بلده سوريا بعد غياب دام 13 عامًا، نتيجة معارضته للنظام السوري السابق.


ونشر سليمان مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "في الطائرة بعد 13 عامًا متجهاً إلى دمشق... زمان والله اشتقنا يا شام".


يذكر أن سليمان كان ممنوعًا من دخول سوريا، حيث تعرض منزله للهدم من قبل مؤيدي النظام السابق. وكان قد خرج من سوريا في نهاية عام 2011 ولم يتمكن من العودة، ما منعه من حضور جنازتي والديه اللذين توفيا خلال تلك الفترة.

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