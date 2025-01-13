الفايز: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن قادر على مواجهة كل التحديات التي تواجهه بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية، ووعي الشعب الأردني ومنعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة.



وقال، إن الأردن تمكن ومع دخول مئويته الثانية؛ من تحقيق إنجازات كبيرة عبر مسيرته الخالدة في المجالات كافة، والحفاظ على ديمومة الدولة الأردنية قوية وراسخة، رغم الصراعات والتحديات التي تعيشها المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين في دارة العين مصطفى البزايعة بمحافظة معان، عددا من ممثلي الفعاليات الشعبية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور مساعدي رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس، وذلك في إطار حرص مجلس الأعيان على التواصل مع أبناء الوطن في مختلف المحافظات، للحوار حول مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن، وأهمية تمتين وتعزيز الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.



وعرض الفايز مراحل نشأة الدولة الأردنية والتحديات التي واجهتها منذ التأسيس، ودور القيادة الهاشمية والزعامات العشائرية والقبلية في بناء الأردن ومؤسساته، وقال إن سر قوة ومنعة الأردن واستقراره الأمني والسياسي؛ هو حكمة وسياسة جلالة الملك الذي يمثل صمام الأمان الأول للأردن، وعنوان عزتنا وكرامتنا، إلى جانب قوة تماسك نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية والتي مكنتنا من مواصلة المحافظة على أمننا واستقرارنا في ظل التحديات و الظروف المحيطة بنا.