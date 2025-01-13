لبنان: انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة.. ومفاجأة اللحظات الأخيرة

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN -باشر الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، وكان الموعد الأول مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بعدما ارتأى الرئيس نبيه بري الحضور عصر الأحد مع كتلة“التنمية والتحرير” في ختام الاستشارات للاطلاع على نتيجتها وإعلان اسم رئيس الحكومة المكلف.

وقبل دقائق من انطلاق الاستشارات، طرأ تطور هام

تمثّل بانسحاب مرشح المعارضة فؤاد مخزومي لصالح رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتوحيد جهود المعارضة مع النواب المستقلين والتغييريين الذين كان ترشح أيضاً باسمهم النائب إبراهيم منيمنة، وهكذا ترتفع حدة المنافسة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وجاء في بيان النائب مخزومي الذي نشره على منصة“إكس”:“شرّفني نواب قوى المعارضة، وعدد من النواب المستقلين بدعم ترشيحي لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة لأتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية مسؤولية الإنقاذ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، ما يجعلني المرشح الأقوى لمنافسة مرشح المنظومة”.

‏وأضاف:“بالرغم من ذلك، وانطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية، وتساهم في تطبيق خطاب القسم، ما يتطلب أوسع تحالف ممكن من التلاقي، أعلن انسحابي من الترشح لرئاسة الحكومة، لأفسح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام، شاكراً الزملاء والقوى السياسية الذين منحوني الدعم والثقة”.

وقد أبدى البعض كالنائب بو صعب قلقه من مفاجأة اللحظات الأخيرة ما يؤدي إلى كسر فريق، والتسبب بخلاف عامودي وهو لم يسمّ أحداً لرئاسة الحكومة.

وكان الثنائي الشيعي يؤيد عودة الرئيس ميقاتي بناء على تطمينات سبقت انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون. وفي حال عدم تسميته، قد يصطدم تأليف الحكومة بمسألة التمثيل الشيعي.