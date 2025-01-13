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شاهد شقيقتان نادرتان من النمور الذهبية تجذبان الأنظار في تايلاند

1/13/2025 6:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصبحت نمرتان نادرتان بفراء ذهبي ذي خطوط بيضاء وعينين واسعتين محط اهتمام كبير على الإنترنت، بعد أن اجتذبتا حشوداً ضخمة إلى عروض تدربتا فيها على أداء الحيل في حديقة حيوان في شمال تايلاند.


النمران، "آفا" و"لونا"، هما شقيقتان توأمان من النمور البنغالية ذات الألوان غير العادية، وتبلغان من العمر 3 سنوات. وأوضح فريق التدريب في حديقة نايت سفاري في شيانج ماي أن هذه النمور، التي ولدت في الأسر، نادرة جدًا ولا توجد في البرية. وقد أثارت الأختان ضجة واسعة بعد ظهورهما لأول مرة في الحديقة في يونيو الماضي، حيث أصبحتا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

لبنان 24

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