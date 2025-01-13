شاهد شقيقتان نادرتان من النمور الذهبية تجذبان الأنظار في تايلاند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصبحت نمرتان نادرتان بفراء ذهبي ذي خطوط بيضاء وعينين واسعتين محط اهتمام كبير على الإنترنت، بعد أن اجتذبتا حشوداً ضخمة إلى عروض تدربتا فيها على أداء الحيل في حديقة حيوان في شمال تايلاند.
النمران، "آفا" و"لونا"، هما شقيقتان توأمان من النمور البنغالية ذات الألوان غير العادية، وتبلغان من العمر 3 سنوات. وأوضح فريق التدريب في حديقة نايت سفاري في شيانج ماي أن هذه النمور، التي ولدت في الأسر، نادرة جدًا ولا توجد في البرية. وقد أثارت الأختان ضجة واسعة بعد ظهورهما لأول مرة في الحديقة في يونيو الماضي، حيث أصبحتا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
لبنان 24
MENAFN13012025000208011052ID1109083355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.