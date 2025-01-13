مجلس الوزراء يقرر احالة ضباط الى التقاعد
التاريخ
1/13/2025 6:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء احالة ضباط من القوات المسلحة الأردنية إلى التقاعد.
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