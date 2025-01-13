259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن مساعيها المتواصلة لرفد القطاع الصحي في المملكة والمساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية لمستحقيها؛ قدّمت عيادة زين المجانية المُتنقلّة للأطفال خدماتها لأكثر من 6000 طفل خلال العام 2024 عبر الزيارات الدورية التي نظّمتها للعديد من القرى والمناطق الأقل حظاً على مدار العام.



وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين من خدمات العيادة -التي أطلقتها شركة زين في العام 2002- 259 ألف طفل وطفلة في مختلف أنحاء المملكة، إذ تندرج هذه المُبادرة ضمن مساعي شركة زين المتواصلة لدعم المجتمع المحلي، وتأكيداً على التزامها الموصول بتقديم الدعم للقِطاع الصحي الذي توليه أهمية كبيرة ضمن برامجها ومبادراتها المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية، ومواصلةً لدورها في نشر الوعي الصحي بين المواطنين تماشياً مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها في مجال إدارة الاستدامة.



وضمن شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين؛ نظمت شركة زين من خلال عيادتها المتنقلة وبالتعاون مع مستشفى الجامعة الأردنية، عدداً من الزيارات والجولات على دور رعاية المُسنين والمراكز الإيوائية، لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان لنزلاء الدور، فيما تُشارك عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال سنوياً في جولات متحف الأطفال المُتنقّل في مختلف أنحاء المملكة، حيث يقدم المتحف المتنقل العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والاستكشافية، فيما تقدم عيادة زين خدماتها الصحية المجانية للأطفال في القرى والمناطق التي تتم زيارتها.



وتقدّم عيادة زين المجانية المُتنقلّة للأطفال بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، أفضل خدمات الرعاية الصحية المجانية الشاملة وخدمات الكشف عن الأمراض السارية والمُعدية، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، حيث تحتوي العيادة على تجهيزات طبية مُتكاملة، ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مُختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المُزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور إلى أصحاب الاختصاص في القِطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.

