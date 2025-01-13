إغلاق اجتماع الصحة النيابية مع الهواري أمام وسائل الإعلام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت لجنة الصحة والغذاء اجتماعها مع الصحة فراس الهواري الذي عقد اليوم الاثنين بعد جلسة مجلس النواب مباشرة أمام مجلس النواب.

وتم الطلب من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة الاجتماع دون إبداء الأسباب وراء ذلك.

وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع قضايا نقص الاختصاصات الفرعية في وزارة الصحة، وشراء الخدمات (العقود)، والديون المترتبة على وزارة الصحة من المستشفيات الجامعية.