إغلاق اجتماع الصحة النيابية مع الهواري أمام وسائل الإعلام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أغلقت لجنة الصحة والغذاء اجتماعها مع وزير
الصحة فراس الهواري الذي عقد اليوم الاثنين بعد جلسة مجلس النواب مباشرة أمام مجلس النواب.
وتم الطلب من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة الاجتماع دون إبداء الأسباب وراء ذلك.
وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع قضايا نقص الاختصاصات الفرعية في وزارة الصحة، وشراء الخدمات (العقود)، والديون المترتبة على وزارة الصحة من المستشفيات الجامعية.
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