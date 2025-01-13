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أبو عبيدة: قتلنا 10 جنود صهاينة واصبنا العشرات خلال 72 ساعة

1/13/2025 6:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة ، الاثنين، بانه بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات.


واكد أبو عبيدة أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء.

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