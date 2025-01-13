أحمد سعد يفاجئ جمهوره بتفاصيل مثيرة عن حياته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاجأ المصري أحمد سعد جمهوره بالكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة من حياته الشخصية خلال الإعلان الترويجي لألبومه الغنائي الجديد "حبيبنا"، المقرر طرحه في 15 يناير الجاري.



وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، تحدث سعد عن حلمه منذ الطفولة في مجال الموسيقى، مسترجعًا ذكرياته عن بداياته وتعلق عائلته به بسبب حفظه كلمات صعبة في سن صغير.

كما أكد أنه كان يستمع إلى كبار الفنانين مثل أم كلثوم وعبد الوهاب، بحثًا عن ذاته.



سعد أوضح أيضًا أن حب الناس هو ما يسعى وراءه، قائلاً: "أنا محتاج الناس تحبني"، مشيرًا إلى رحلته الطويلة التي استمرت 15 عامًا لتحقيق حلمه. الفيديو نال إعجاب الكثير من جمهوره ونجوم الفن مثل منى زكي، الذين قدموا له كلمات الدعم والتشجيع.

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