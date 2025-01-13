تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني
التاريخ
1/13/2025 6:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - اكدت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية على ضرورة الحصول على تصريح خاص بالسفر للاشخاص الراغبين بالسفر ويحملون جواز السفر الاردني .
وقالت في منشور عبر منصاتها على مواقع التواصل انه لتجنب التأخير وتسهيل حركتك خلال السفر ، تأكد من حيازتك على الوثائق اللازمة .
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