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تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني

1/13/2025 6:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - اكدت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية على ضرورة الحصول على تصريح خاص بالسفر للاشخاص الراغبين بالسفر ويحملون جواز السفر الاردني .

وقالت في منشور عبر منصاتها على مواقع التواصل انه لتجنب التأخير وتسهيل حركتك خلال السفر ، تأكد من حيازتك على الوثائق اللازمة .




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