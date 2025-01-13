دراسة جديدة تحذر من تأثيرات الصيام المتقطع على نمو الشعر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف خبراء في دراسة جديدة عن تحذيرات بشأن الصيام المتقطع، حيث ربطوا بينه وبين تباطؤ نمو الشعر لدى الفئران، وهو تأثير قد يمتد للبشر حسب تجارب سريرية صغيرة. ورغم الفوائد الصحية التي يُعتقد أن يقدمها الصيام المتقطع، أشار الباحثون إلى أنه قد يتسبب في آثار جانبية غير متوقعة.



الدراسة، التي أُجريت في ويستليك بالصين، أوضحت أن الأحماض الدهنية التي تُفرَز أثناء الصيام قد تؤثر على الخلايا الجذعية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على نمو الشعر. ورغم ذلك، أكد العلماء أن الفوائد المحتملة للصيام لا يجب أن تُحجب بسبب هذه المخاطر المحتملة.

ارم نيوز