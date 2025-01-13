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وزير الطاقة: ندرس إيصال الغاز إلى المنازل في عمان والزرقاء

1/13/2025 6:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن دراسة إيصال الغاز إلى المنازل في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء نظرا للكثافة السكانية الكبيرة.

وقال الخرابشة خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، إن إيصال الغاز للمنازل سيكون مستقبلا أقل كلفة من أسطوانات الغاز.

وأضاف أن الأردن يسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2035.

وأشار الخرابشة إلى أن اتفاقية باخرة الغاز في العقبة تنتهي أيار المقبل ولا نية لتجديدها.

وبيّن أن الدراسات أثبتت مؤخرا أن هناك كميات تجارية في حقل الريشة وهي تغطي الاستهلاك المحلي، لافتا إلى العمل على مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز إلى معظم المناطق الصناعية.

وأوضح الوزير أن تكلفة الإنتاج باستخدام الغاز الطبيعي أقل بنسبة 40% بالمقارنة مع استخدام المصادر الأخرى، مؤكدا أن الغاز سيسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأردني على مستوى العالم.

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