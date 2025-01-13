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الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء الفحص الفني والنظري - اسماء

1/13/2025 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تدعو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة التالية أسماؤهم المرشحين للتعيين في وظيفة سائق لإجراء الفحص الفني والنظري لوظيفة سائق( محورين) لمراجعة مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين - شارع الرازي- وحدة خدمة الجمهور من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهراً حسب المواعيد المبينة إزاء اسم كل منهم.

وتالياً الاسماء :




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