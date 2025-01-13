الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء الفحص الفني والنظري - اسماء

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء الفحص الفني والنظري - اسماء
التاريخ
1/13/2025 6:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تدعو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة التالية أسماؤهم المرشحين للتعيين في وظيفة سائق لإجراء الفحص الفني والنظري لوظيفة سائق( محورين) لمراجعة مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين - شارع الرازي- وحدة خدمة الجمهور من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهراً حسب المواعيد المبينة إزاء اسم كل منهم.
وتالياً الاسماء :
MENAFN13012025000208011052ID1109083345
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.