والد أسير إسرائيلي: نتنياهو لم يرتكب جرائم حرب في غزة فحسب بل في إسرائيل أيضاً

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- أعلن يهودا كوهين، والد الأسير الإسرائيلي نمرود كوهين المحتجز في غزة، عن نيته تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بارتكاب جرائم حرب ليس فقط في غزة، بل داخل إسرائيل أيضاً.

وفي مقابلة إذاعية اليوم الاثنين، أوضح كوهين أنه يعتزم لقاء المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لتسليط الضوء على ما وصفه بـ"الجرائم المستمرة" التي يرتكبها نتنياهو في سياق سياساته الداخلية والخارجية.

وأشار كوهين إلى أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، تتعمد تأخير أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مشدداً على أن رئيس الوزراء يسعى لتحقيق "صفقة جزئية" تتيح له مواصلة العمليات العسكرية هناك.

وأكد أن وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يدفعون نحو توسيع المستوطنات، ما يعرقل الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، رفع 112 إسرائيلياً، بينهم أسرى سابقون وأفراد عائلات أسرى حاليين، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، متهمين الحكومة بالتقصير في حماية حقوقهم وإهمال قضية الأسرى في غزة. كما اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعدم الاكتراث بمصير الأسرى، معتبرةً أنه يدير حملة لإطالة أمد الحرب.