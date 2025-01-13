والد أسير إسرائيلي: نتنياهو لم يرتكب جرائم حرب في غزة فحسب بل في إسرائيل أيضاً

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل أبيب -PNN- أعلن يهودا كوهين، والد الأسير الإسرائيلي نمرود كوهين المحتجز في غزة، عن نيته تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بارتكاب جرائم حرب ليس فقط في غزة، بل داخل إسرائيل أيضاً.
وفي مقابلة إذاعية اليوم الاثنين، أوضح كوهين أنه يعتزم لقاء المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لتسليط الضوء على ما وصفه بـ"الجرائم المستمرة" التي يرتكبها نتنياهو في سياق سياساته الداخلية والخارجية.
وأشار كوهين إلى أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، تتعمد تأخير أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مشدداً على أن رئيس الوزراء يسعى لتحقيق "صفقة جزئية" تتيح له مواصلة العمليات العسكرية هناك.
وأكد أن وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يدفعون نحو توسيع المستوطنات، ما يعرقل الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، رفع 112 إسرائيلياً، بينهم أسرى سابقون وأفراد عائلات أسرى حاليين، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، متهمين الحكومة بالتقصير في حماية حقوقهم وإهمال قضية الأسرى في غزة. كما اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعدم الاكتراث بمصير الأسرى، معتبرةً أنه يدير حملة لإطالة أمد الحرب.
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