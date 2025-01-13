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نقص الماء يسبب تدهور العقل: تعرف على التأثيرات

1/13/2025 5:05:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتكون الدماغ البشري من حوالي 80% من الماء، وعندما لا نشرب الكمية الكافية، يمكن أن يتأثر أداؤه بشكل كبير. نقص حتى 1% من كمية الماء التي يحتاجها الدماغ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 5% في وظائفه الإدراكية.


الدراسات العلمية أظهرت أن نقص الماء يُجبر الدماغ على بذل مجهود مضاعف للقيام بالمهام العقلية، مما يزيد من الضغط على خلايا الدماغ ويصعب استعادتها لوظيفتها الطبيعية. هذا الأمر يمكن أن يسبب تراجعًا في الأداء الذهني والتركيز.


لذا، من المهم أن نتذكر دائمًا شرب الماء بانتظام، وأن نُعوّد أنفسنا وأطفالنا وكبار السن على هذه العادة الصحية. كما قال الله تعالى: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ".

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