MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هل المشروبات الغازية مسرطنة؟ وهل البطاطا المقلية مسرطنة؟ وهل تناول البرغر مسرطن؟ وما أثر "البرغر على الريق"؟ وما هي الطريقة الصحية لتحضير البطاطا في المنزل؟ وما التوصيات عند تحضير البرغر؟

أضرار المشروبات الغازية

قالت استشارية طب العائلة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر الدكتورة ابتسام الجلاهمة.

إن إحصائية بريطانية وجدت أنه من بين كل عشر إصابات بالسرطان، أربعة كان يمكن تفاديها عبر تعديل النمط الغذائي، مؤكدة أن النظام الغذائي الصحي يتطلب من الشخص تناول خمس حصص يوميًا على الأقل من الخضار والفواكه، والحصة الواحدة تعادل ثمرة واحدة من الفاكهة مثل الموز أو التفاح، أو حبتين من الثمار الصغيرة مثل المشمش وغيرها.



وتابعت بابرز النقاط التي يجب معرفتها بهذا الموضوع :



هناك علاقة بين المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والسرطان، لأنها تعتبر غذاء معالجًا.

بالنسبة للمشروبات الغازية المحلاة بمحاليل اصطناعية، هناك جدال بشأنها وبشأن علاقتها بالسرطان، ولكن الدكتورة أشارت إلى أن هذه المشروبات وإنْ خلت من السكر، فإنها تحتوي على الصودا ومواد حافظة.



هناك علاقة مؤكدة بين الوجبات السريعة (fast foods) والإصابة بالسرطان.



البطاطا المسبقة القلي -التي تباع في المتاجر وتكون مقلية نصف قلية ومجمدة- هي بطاطا معالجة وتمت إضافة مواد لها ولها علاقة بالسرطان.



البطاطا المنزلية المقلية في البيت ليست معالجة ولكنها غنية بالسعرات الحرارية نتيجة قليها في الزيت.

لتقليل محتوى البطاطا من الدهون، ينصح بتقطيعها ثم إضافة قليل من الزيت لها ووضعها في الفرن، وذلك بدلاً من قليها في الزيت.



شطائر البرغر -سواء المباعة في المطاعم جاهزة أو المباعة مجمدة في المتاجر- تعتبر مسرطنة لأنها محضرة من لحم معالج، وجاء هذا التصريح من الدكتورة ردًا على تعليق تحدث عن تناول "البرغر على الريق".



لتحضير برغر أفضل صحيًا، نصحت الدكتورة بتحضير البرغر في البيت من لحم طازج، مع ضرورة إزالة الشحم من اللحم قبل فرمه، وبهذا نقلل من نسبة الدهون في لحم البرغر.



هناك علاقة بين الشواء على الفحم والسرطان.

أي طعام محروق مسرطن، مثل الخبز الذي تم تحميصه أكثر من اللازم فاحترق.



التوصيات البريطانية الصحية توصي بأن لا يتجاوز مأخوذ الشخص يوميًا من اللحوم الحمراء 70 غرامًا.



جميع الخضار والفواكه الملونة بها مواد تساعد في الوقاية من السرطان.



البرتقال يحتوي على فيتامين "سي" وهو مضاد للأكسدة، وبالتالي فإن البرتقال له دور في الوقاية من بعض أنواع السرطان.



تناول اللحوم المعالجة يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.



نقصد باللحوم المعالجة التي تمت معالجتها عبر إضافة مواد مثل الملح أو السكر أو المواد الحافظة أو النيترات أو الدهون، أو التي تعرضت للتدخين (اللحوم المدخنة)، وذلك بغرض تحسين طعمها وزيادة فترة صلاحيتها.



الخضار والفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من المبيدات الحشرية قد ترتبط بالسرطان، ليس بسبب الخضار نفسها بل بسبب المبيدات الحشرية هذه.



السبانخ تحتوي على مادة "Carotenoid" التي تقي من سرطان الجهاز الهضمي.



يجب محاولة التركيز على الكربوهيدرات المصنعة من الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز البني، لأنها تحتوي على الألياف الغذائية.



بعض المواد الحافظة الموجودة في الأغذية المعلبة قد تزيد مخاطر السرطان.



المعلبات تحتوي على مادة بلاستيكية تبطن بها، وتحتوي مادة تسمى "بيسفينول"، وهناك خلاف بشأن علاقتها بالسرطان.



الثوم يحتوي على مادة "السلفر" التي وجدوا أنها تقتل الخلايا السرطانية، كما تقتل بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori) التي تلعب دورًا في سرطان المعدة.



الوزن الزائد له علاقة بسرطان الثدي وسرطان الرحم.



لا توجد دراسة -وفقا للدكتورة- تربط بين الغلوتين والسرطان.



هناك علاقة بين السرطان والوراثة، إذ هناك جينات تلعب دورًا في السرطان وتكون موجودة في بعض العائلات.



لا توجد علاقة بين حفظ الطعام عبر التثليج (الفريزر) والسرطان.



الفواكه والخضار الحمراء تحتوي على مادة اللايكوبين التي تحارب السرطان، وموجودة في الطماطم والفراولة والتوت مثلًا.



تسخين الطعام في المايكروويف وهو في أوعية بلاستيكية يحمل مخاطر صحية.



لا توجد حتى الآن دراسة تربط بين المايكروويف والسرطان، لكن الدكتورة نصحت بتسخين الطعام بالطريقة التقليدية.



إذا أراد الشخص التسخين في المايكروويف فيفضل استخدام الأوعية الزجاجية.



أي نوع من اللحوم، حتى اللحم الأبيض كالدواجن والسمك، إذا تمت معالجتها تصبح مسرطنة.

الأغذية العضوية لا تحتوي على أسمدة كيميائية أو مبيدات حشرية، وهذا يجعل لها أفضلية على الأغذية الأخرى.



لا توجد علاقة بين تسخين الماء في السخان الكهربائي والسرطان.



الملفوف والقرنبيط والبروكولي لها دور في الوقاية من بعض أنواع السرطان.



الطماطم لها علاقة بالوقاية من سرطان الرئة والثدي والرحم والبروستات، وهذا ينطبق عند أكلها طازجة أو مطبوخة أو كصوص الطماطم.



الجزر يحتوي على البيتاكاروتين ويساعد في الوقاية من سرطان المريء والفم وعنق الرحم.



لا توجد علاقة مباشرة بين الأكل الليلي والسرطان، ولكن قد تكون هناك علاقة مع السمنة.



والدكتورة ابتسام الجلاهمة استشارية طب العائلة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر، وتحمل البورد الأيرلندي لطب الأسرة والمجتمع، والبورد العربي لطب الأسرة.



الجزيرة