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تطورات حالة الطقس في الأردن لـ3 أيام قادمة

1/13/2025 12:05:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى الخميس
الاثنين والثلاثاء، تكون الأجواء نهارًا باردة نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. أما ليلاً، فتكون الأجواء باردة في معظم المناطق وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد يومي الاثنين والثلاثاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وخطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
الأربعاء والخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، مع أجواء مائلة قليلاً للبرودة في المرتفعات ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. يوم الخميس، تعود درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في مناطق البادية.
ليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح معتدلة السرعة."

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