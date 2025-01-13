لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة

لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة
التاريخ
1/13/2025 12:05:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد والمفرق وعجلون و القويرة / العقبة والشرقية ولواء البتراء والطفيلة غدا الثلاثاء ويوم الخميس المقبل لغايات اعمال
صيانة .
وحددت ساعات الفصل التي تبلغ نحو 6 ساعات في غالبية المناطق ، والمناطق المتضررة بالفصل بكل اعلان مرفق تاليا عبر موقعنا :
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