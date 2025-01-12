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مبادرات بلدية لاستخدام مخلفات الهدم في مشاريع الطرق

1/12/2025 11:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت العديد من الأمانات في تنفيذ مبادرة الهيئة العامة للطرق باستخدام مخلفات البناء والهدم في الخلطات الأسفلتية بعد إعادة تدويرها واختبارها، إذ تسهم هذه التقنية الجديدة في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات ريال سنويا، وخفض استهلاك العناصر الأساسية لمواد البناء.
خفض التكاليف
تسهم هذه الخطوة، في معالجة تحديات عدة؛ منها تقليل الرمي العشوائي، إضافة إلى خفض التكاليف المرتبطة بنقل المواد من مناطق بعيدة ذات جودة مماثلة، كما أن إعادة استخدام هذه المواد يعزز الاستدامة البيئية ويدعم التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية.
استدامة المشاريع
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، نجاحها في إعادة استخدام المواد الناتجة عن ترميم المباني في طبقات الأساس للطرق، واستخدمت الأمانة، الحصويات المستخرجة من خرسانة المباني المهدمة فلترًا حصويًا في مشاريع الطرق الجارية، تشمل طبقة أساس حجري، وطبقة تحت الأساس، وطبقة قاعدة، مع إلزام المقاولين بتطبيق ذلك في العقود بنسبة 30% من المواد المستخدمة دعمًا لاستدامة المشاريع وتقليل الأثر البيئي.
حاضرة الدمام
شملت مشاريع أمانة المنطقة الشرقية أحياء في محافظة الخبر، ومدينة الدمام، والظهران، إذ تم إعادة استخدام المواد في أول شارع بضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، وطريق الملك سعود بالحي الأول والثاني والسادس بمساحة تبلغ 910000 متر مربع، وحي الراكة بمدينة الخبر بمساحة تبلغ 8100 متر مربع، إضافة إلى شوارع أخرى بحاضرة الدمام.
استدامة واستقرار
كانت الهيئة العامة للطرق نفذت لأول مرة سفلتة الطرق باستخدام مخلفات البناء والهدم في الخلطات الإسفلتية بعد إعادة تدويرها واختبارها بمركز أبحاث الطرق التابع للهيئة في محافظة الأحساء كأول منطقة تجرى عليها التجربة والأولى على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمركز الوطني لإدارة النفايات ((موان)).
وتسهم هذه التقنية الجديدة في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات ريال سنويًا، وخفض استهلاك العناصر الأساسية لمواد البناء مما سيجعل البيئة أكثر استدامة واستقرارًا.

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