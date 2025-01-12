معهد المحامين يبدأ باستقبال طلبات التدريب للفوج الأول

MENAFN - Khaberni) خبرني- فيما يُعد معهد تدريب المحامين، الأول من نوعه في المنطقة، نظرا لما يوفره من برامج من شأنها تأهيل وتطوير المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن المعهد يستعد لاستقبال طلبات التدريب للفوج الأول.

وكانت الهيئة العامة لنقابة المحامين، أقرت نظاما لمعهد تدريب المحامين، في حين أقرّ مجلس الوزراء في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نظام المعهد الذي سيعمل على تجويد عملية التدريب القانوني.

ويتضمن نظام المعهد، أحكاما تتعلق بتنظيم عمله، وتحديد طريقة إدارته وأسلوب التدريب وشروط القبول، ومدة التدريب على المهنة، وحالات الإعفاء منه كلياً أو جزئياً، وغيرها من الأحكام الأخرى التي من شأنها تجويد آليات تدريب المحامين بشكل ينعكس على كفاءة عملهم في المستقبل، ويعزز الاستفادة المجتمعية من خبراتهم في القضايا المنظورة أمام القضاء.

وقال أبو عبود إنه عقب إقرار نظام معهد المحامين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أصبح للمعهد وظيفتان رئيستان، الأولى تدريب المحامين المتدربين وتأهيلهم وتكوينهم، والثانية تطوير الأساتذة.

ولفت إلى أن تأسيس المعهد، يأتي ضمن مسارين اثنين، الأول أن المعهد سيُبقي مدة التدريب لمدة سنتين للحصول على درجة الأستاذية لحملة درجة البكالوريوس، وسنة واحدة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، بحسب الغد.

وأوضح أن المتدرب سيمكث في مسار المعهد لمدة سنة يتم خلالها تكوينه تكوينا علميا تطبيقيا وعمليا، بحيث يحصل على جميع عناصر وفنيات ومتطلبات وآداب السلوك في مهنة المحاماة، فيما سيتم التركيز على الجانب العملي التطبيقي بصورة مباشرة بعد إنهاء مدة السنة، حيث سيخضع المتدرب لامتحان تقييمي كتابي، إذا اجتازه يلتحق بمكتب التدريب لدى محام مزاول، وسيكون جاهزا لتقديمه للمحاكم، وينيبه في الترافع أمام محاكم الصلح والبداية.

وقال إنه بعد انتهاء مدة السنة، سيخضع المتدرب إلى امتحان شفوي، وإذا اجتازه يمنح شهادة الأستاذية في المحاماة ويصبح قادرا على مزاولة المهنة.

وشدد على أن المعهد يضمن السوية في الحصول على المعلومات الكاملة في مهنة المحاماة لكل الأردنيين، بغض النظر عن مكان تدريبهم، لأن هناك تفاوتا في كمية المعلومات التي يحصل عليها المتدرب بين العاصمة وباقي المحافظات، بسبب تنوع وتعدد وكثرة القضايا في عمان.

وأكد أن المعهد سيوفر تكافؤا في فرص الحصول على التدريب المتساوي بين كل المحامين المتدربين.

وفي المسار الثاني وهو اختياري، بين أبو عبود أن المعهد يعمل على تطوير المحامين ورفدهم بكافة ما لحق ويلحق مهنة المحاماة من تطور ومستجدات.

وأوضح أن التطور السريع في المهنة وكثرة القوانين، تحتم على المحامين متابعة مستجدات المهنة، حيث يمنحهم المعهد شهادة المزاولة.

وكشف عن أن المعهد يمكنه منح شهادة الدبلوم المهني في المحاماة لغير الأردني، حيث سيكون بوابة لتدريب المحامين العرب والأجانب على قواعد المهنة وفنياتها وأدبياتها.

وأكد أن من المعروف أن الأردن يتمتع بسمعة محترمة على الصعيد القانوني، وبالتالي سيكون المعهد وخدماته متاحا أمام المحامين العرب للقدوم إلى الأردن والخضوع للتدريب في المعهد والحصول على شهادة الدبلوم المهني في المحاماة.

وقال أبو عبود: "أعتقد أن هذا المعهد سيكون وجها جديدا لنقابة المحامين ومهنة المحاماة ولقطاع العدالة في الأردن".

وبين أن كل محام هو نقطة تشابك في العلاقات، إذ إن المحامي العربي الذي يتدرب في المعهد سيكون منارة ومنصة لانطلاق علاقات قانونية واقتصادية بين الأردن والأشقاء العرب.

وشدد على الاستقرار القانوني في المملكة، لافتا إلى أن تجربة نقابة المحامين على امتداد 75 عاما، هي تجربة عميقة وقديمة والنقالة لها ارتباط وثيق باتحاد المحامين العرب ورابطة المحامين الدوليين وكل ذلك منح سمعة متينة للمحاماة الأردنية.

وأكد أنه أصبح الحصول على فرصة الحصول على شهادة تدريب في نقابة المحامين الأردنيين تعطي قيمة مضافة للوافد، مؤكدا أن كل ذلك سيكون أيضا لقاء نظير مالي سيعكس مداخيل مهمة للنقابة ويعزز قيمة المعهد بصورة أكبر.

وأشار إلى أنه بات من المأمول أن يصبح المعهد جهة تعليمية مهنية معتمدة على صعيد الوطن العربي.

ولفت أبو عبود إلى أن أكثر من 2500 محام متدرب يسجلون في النقابة سنويا، ويخضعون لامتحانين كل عام.

وأوضح أن المحامي المتدرب يخضع لامتحان قبول، إذا اجتازه ينتقل بعده للتدريب في معهد المحامين.

وأكد أبو عبود أن المحامي المتدرب الذي يخضع لتدريب من سنتين، يشترط عليه التدرب في المعهد إلى جانب حصوله على التدريب من قبل محام مزاول في السنة الأولى، حيث يخضع للتكوين المركز والممنهج.

ولدى إكمال التدريب السنة الأولى، يخضع لامتحان كتابي وإن اجتازه يلتحق بالسنة الثانية للتدريب لدى المحامي المزاول لمدة سنة كاملة.